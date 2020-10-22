Covid-19 Украина

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Балуха выписали из больницы скорой помощи

Бывшего политзаключенного Кремля, крымчанина Владимира Балуха, на которого в начале сентября совершили нападение, выписали из больницы скорой помощи.

Четверг, 22 октября 2020, 13:04

Об этом сообщила активистка Наталья Лютикова на своей странице в Facebook.

“Владимира выписали из больницы скорой помощи, завершился страшный этап боли и неизвестности. Новый день Володя начнет с реабилитации и подготовки к восстановлению. Ближайшие месяцы его ждет много упражнений, профессиональное лечение в одной из лучших клиник страны, и, я уверена, полное выздоровление”, – отметила она.

Бывшего украинского политзаключенного Владимира Балуха жестоко избили в Киеве в ночь на 8 сентября — ровно через год после его освобождения.

Его в бессознательном состоянии в столичном Гидропарке нашла женщина, которая вызвала врачей. Это произошло только утром. Сейчас известно, что у Балуха сломаны ключица и рука, а также тяжелая черепно-мозговая травма. Днем 8 сентября его прооперировали и перевели в отделение реанимации. Состояние – тяжелое.

Столичная больница передала информацию о нападении в Нацполицию. Там уверяют, что делом занимаются “наиболее опытные и высококвалифицированные работники”.

  • Полиция Киева расследует инцидент с избиением бывшего политзаключенного Владимира Балуха как разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или совмещенный с причинением тяжких телесных повреждений (ч. 4 ст. 187 УК).
  • В столичной прокуратуре заявили, что держат расследование уголовного производства.
  • 18 сентября полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на бывшего украинского политзаключенного Владимира Балуха.
  • 5 октября стало известно, что Владимир Балух пришел в себя и пытается говорить.
  • 9 октября Ирина Геращенко сообщила, что Владимира Балуха отключили от аппарата ИВЛ: он в сознании, но ничего не помнит.
Теги: Владимир Балух, больница, напад, політв'язень

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