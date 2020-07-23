Об этом сообщает центробанк республики Lietuvos Bankаs.
Создателем криптовалюты стала литовская компания iTree. Разработчики отметили, что ее создание — мост между нумизматикой и современными финансовыми технологиями.
Коллекционное издание похоже на банковскую карту, на зеленом фоне которой размещены фотографии и снимки членов Тарибы. Также на поверхности монеты расположена трехцветная полоска в цветах литовского флага.
У монеты также есть физический аналог из серебра весом 36,36 грамма. Его посвятили членам Литовской Тарибы — двадцати общественным деятелям, которые 16 февраля 1918 года подписали Акт о независимости Литвы.
Номинал монеты – 19,18 евро, что является отсылкой к дате подписания Акта о независимости. Тираж физических аналогов криптовалюты — четыре тысячи экземпляров.
Монета защищена от копирования и подделок, а платформа для ее продажи — от кибератак.
В конкурсе на разработку проекта участвовали команды из Литвы, Индии, Польши и Сингапура.
- Ранее Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету, посвященную актеру, режиссеру, сценаристу Ивану Миколайчуку.