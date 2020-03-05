Американский инвестиционный банк Morgan Stanley советует клиентам сокращать еврооблигации в Украине после смены Кабинета министров.

Об этом сообщается в материале “Лиги”.

“Мы рекомендуем продавать еврооблигации Украина-2030 и покупать облигации Египет-2031”, – сказано в отчете.

При этом специалистами банка приводится пять опасений, которые связаны с отставкой правительства Алексея Гончарука и назначением Кабмина Дениса Шмыгаля.

Утверждается, что украинский Кабинет министров потерял нескольких реформаторов, среди которых прямо упоминаются экс-министр экономики Тимофей Милованов и экс-министр финансов Оксана Маркарова.

“Способность нового правительства продолжать реализацию амбициозных реформ нуждается в подтверждении”, – говорится в отчете.

Также в банке сомневаются, что Украина не будет завышать социальные расходы.

“Предложение сократить зарплаты топ-менеджерам госкомпаний и чиновникам выглядит недостаточным. Кроме того, заявления правительства о поддержке бизнеса и промышленности говорит о том, что расширение бюджетного дефицита более вероятно, чем повышение налогов”, – сказано в тексте.

По мнению аналитиков банка, теперь перед выделением следующего транша Международный валютный фонд захочет увидеть план пересмотра бюджета.

Кроме того, глава правительства отметил, что укрепление гривны серьезно ударило по промышленности Украины.

“Учитывая независимость НБУ, не очень понятно, с помощью каких инструментов правительство собирается ослаблять гривню”, – говорится в отчете.

Также упоминается давление на главу НАБУ Артема Сытника, генерального прокурора Руслана Рябошапку и дальнейший возможный откат в антикоррупционной реформе.

В отчете также отмечается, что новый министр финансов Украины Игорь Уманский ранее подвергал сомнениям необходимость сотрудничать с МВФ.