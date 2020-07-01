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Банкам запретили начислять штрафы по кредитам в период карантина: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о недопущении начисления штрафных санкций по кредитам в период действия карантина. 

Среда, 1 июля 2020, 21:31

Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства. 

“Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в Хозяйственный кодекс Украины и Гражданский кодекс Украины относительно недопущения начисления штрафных санкций по кредитам (займам) в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни COVID-19)” №691-IX. […] Закон вступает в силу на следующий день после опубликования”, — говорится в сообщении.

Напомним, парламент принял соответствующий законопроект во время заседания 16 июня. “За” проголосовали 344 народных депутатов Украины.

Закон направлен на защиту заемщиков от начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина. Согласно закону, в случае просрочки заемщиком выполнения денежного обязательства по кредитному договору с банком (или другим учреждением) в период карантина и 30-дневный срок после его завершения, он освобождается от обязанностей уплатить неустойку, штраф, пеню за такую просрочку.

  • 30 марта Верховная Рада освободила нанимателей от платы за пользование имуществом с момента установления карантина Кабинетом Министров 11 марта до завершения карантина.
Теги: закон, кредиты, пеня, штрафи, карантин

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