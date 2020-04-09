Об этом сообщили в Нацбанке Украины.
“Истек срок действия банковской карты? Не нужно идти в банк, чтобы перевыпустить новую. Банки продлевают срок действия карточек, срок которых истек во время карантина, на три месяца”, — говорится в сообщении.
Подробности условий продления карт можно узнать у представителей банка, в котором они были открыты.
“Оставайся дома — общайся с банком онлайн”, — посоветовали в Нацбанке.
- Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины планирует в ближайшие дни запустить систему оплаты коммунальных услуг для пенсионеров через Укрпочту или телефонные “горячие линии” банков.
- Накануне в Национальном банке Украины предупредили о мошенничестве с банковскими картами. В частности, злоумышленники пытаются получить банковские данные под предлогом “выплаты государственной помощи”.