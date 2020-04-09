Украинские банки продлят на три месяца действие карт, срок которых истек во время карантина, чтобы украинцам не приходилось приходить в отделения.

Об этом сообщили в Нацбанке Украины.

“Истек срок действия банковской карты? Не нужно идти в банк, чтобы перевыпустить новую. Банки продлевают срок действия карточек, срок которых истек во время карантина, на три месяца”, — говорится в сообщении.

Подробности условий продления карт можно узнать у представителей банка, в котором они были открыты.

“Оставайся дома — общайся с банком онлайн”, — посоветовали в Нацбанке.