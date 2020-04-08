Об этом заявили во Всеукраинском союзе церквей евангельских христиан-баптистов.
Накануне глава Днепропетровского областного совета Святослав Олийнык заявил, что очагом вспышки COVID-19 в области стало собрание баптистов в городе Первомайск.
Но, как заявили представители конфессии, их общины в Первомайске нет. Соответственно, никаких конференций или собраний баптистов в городе быть не могло.
“Всеукраинский союз церквей евангельских христиан-баптистов опровергает эту информацию, поскольку в этом населенном пункте (Первомайске, – ред.) нет баптистской общины и здесь не происходило никаких мероприятий представителей этой конфессии”, – сказано в опровержении.
После этого Олийнык извинился за неточность.
Также он отметил, что, как оказалось, очаг коронавируса мажет быть связан с проведением “Международного библейского колледжа” на базе харизматической церкви “Новое поколение”.
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