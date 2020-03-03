На минувшей неделе то тлеющий, то разгорающийся конфликт на территории торгового центра “Барабашово” в Харькове вошел в фазу очередного обострения. 27 февраля на территорию рынка приехали коммунальщики, чтобы демонтировать незаконные, по мнению городских властей, рекламные конструкции.

По словам очевидцев, с ними были сотрудники охранной фирмы. Около въезда на рынок их встретила охрана торгового центра и, возможно, кто-то из предпринимателей.

Началось столкновение, в котором, по данным полиции, принимали участие около сотни человек. В ход пошел слезоточивый газ, кто-то бросил, предположительно, светошумовую гранату, кто-то поджег банер, закрепленный на металлической арке, установленный на въезде на территорию. Полицейский и пятеро граждан получили травмы, четверых с “поля битвы” увезла “скорая”. Двое пострадавших были госпитализированы с ожогами второй степени – по словам медиков – они получили их при взрыве. Стычку разнял полицейский спецназ, начались задержания.

53 участника потасовки доставили в местный отдел полиции. У задержанных изъято семь травматических пистолетов и патроны к ним, резиновые дубинки, более 50 слезоточивых и газовых баллончиков, пиротехника и автомобиль. По факту столкновения открыто уголовное производство по ст. 294 Уголовного кодекса (“массовые беспорядки”). Суд избрал для 55 участников столкновения меру пресечения в виде содержания под стражей. Прокуратура настаивала на аресте, и уже заявила о намерении подавать апелляции на решения суда. Позднее о подозрении предупредили еще одного человека.

На вопросы журналистов, к каким организациям или структурам принадлежат задержанные, пресс-служба полиции не отвечает. Также правоохранительные структуры не отвечали на вопросы журналистов о том, когда будут рассматриваться ходатайства об избрании меры пресечения. Успевший на два последних слушания корреспондент Суспильного выяснил, что по крайней мере двое задержанных – сотрудники охранного агентства “Антирейдер”. Согласно данным системы “Прозорро”, ранее это агентство выиграло ряд тендеров по охране городских парков, заказчиком которых было Специализированное коммунальное предприятие “Харьковзеленстрой”.

Суду парни пояснили, что приезжали на “Барабашово” для защиты коммунальной техники во время демонтажа арки на въезде в рынке, противоправных действий не совершали, спецсредств не применяли. На вопрос журналиста после заседания, кто заказал охрану коммунальной техники – не ответили.

Предыстория

На арке, которую подожгли во время столкновения, некогда красовалась надпись “Торговый центр “Барабашово”. Не так давно элемент декора заменили на боевой лозунг: “Кернес, руки прочь от “Барабашово”.

Более или менее острые конфликты на “Барабашово” были практически все время его существования. Вещевой рынок, начинавшийся в середине 90-х с прилавков и контейнеров на пустыре между рекой и станцией метро “Академика Барабашова”, рос, исчезли прилавки, потом – контейнеры. Сегодня здесь – целый город из магазинов (около 18 тыс. торговых и складских мест) площадью более 75 га, со своими кварталами и улицами. Основную часть площади рынка контролирует харьковский концерн АВЭК, бенефициаром которого является многократно менявший политическую ориентацию нардеп ряда созывов Александр Фельдман.

Конфликт

С конца прошлого года на рынке – очередной громкий конфликт между несколькими группами торгующих на рынке предпринимателей и администрацией. 31 декабря 2018 года у большинства предпринимателей рынка закончились договора с фирмами, аффилированными с концерном “АВЭК”. По словам ряда предпринимателей, администрация рынка начала с каждого предпринимателя требовать деньги за пролонгацию закончившегося договора и заключение нового договора на три года. Они заявили, что названные суммы непосильны, а арендовать им приходится магазины, построенные ранее за их же деньги.

“Нас обманули – нам говорили, что за эти деньги нам впоследствии дадут документы на право собственности на эти торговые объекты. С помощью юристов мы поняли, что у концерна “АВЭК” нет документов на эти торговые объекты – за редким исключением. Мы узнали, что большинство земель, на которых стоят эти торговые объекты, – или самозахвачены концерном “АВЭК”, или аренда этих участков уже истекла”, – заявил на одной из пресс-конференций представитель общественной организации предпринимателей Анатолий Бондалетов.

Часть предпринимателей платить отказалась. В ноябре с ними встретился мэр Харькова Геннадий Кернес. Предприниматели пожаловались ему, что неизвестные фирмы от имени администрации требуют от них уплатить по 2 тыс. долл. за продление договоров аренды торговых точек. Мэр пообещал разобраться. После этого городские власти вернули в собственность города два земельных участка на территории рынка, а работающим на них предпринимателям предложили заключить договоры на один год с коммунальным предприятием, пообещав привлекательные условия.

Предприниматели заявляли, что администрация давит на несогласных. У одного из активистов сгорел автомобиль, другого, по его заявлению – избила охрана, на третьего – напали неизвестные возле его дома, было несколько нападений на магазины. Они обратились за защитой к “Национальному корпусу”.

Дорога

Новую остроту история противостояний на “Барабашово” приняла 28 августа, когда директор Департамента инфраструктуры горсовета Сергей Дульфан заявил о намерении городских властей построить дорогу, которая пройдет через территорию, занятую сегодня торговыми павильонами “Барабашово”. Дорога соединит кратчайшим путем улицу Академика Павлова – одну из главных магистралей Салтовского жилмассива с населением более 400 тыс. человек – с центром города, пройдя по мосту над рекой Харьков.

“Не строить новую дорогу мы уже не можем. Количество транспорта сегодня растет, пиковые нагрузки стали более интенсивными, и для того, чтобы решить вопрос пропуска транспортного потока с Салтовки в часы пик, было предложено построить скоростную дорогу”, – отметил Дульфан.

Строительство этой дороги было предусмотрено Генпланом еще в 1953 году, когда и строительство жилмассива было только в планах. Присутствует она и в Генпланах развития Харькова 1986, 2004 и 2013 годов. Ее даже пытались было начать строить, но из-за нехватки средств проект не был реализован. Кстати, Концерн “АВЭК” еще в 1997 году обратился к секретарю горсовета с просьбой начать проектировать дорогу через рынок “Барабашово” – для решения “транспортной проблемы в районе станции метро “Им. Академика Барабашова”.

“Сейчас на этом месте стоят торговые павильоны, которые были построены концерном “АВЭК” с нарушением всех норм и правил. Но перед законом все равны, и никакой депутатский мандат, который есть у собственника “АВЭК” Александра Фельдмана, ему не поможет. Эти павильоны построены за “красными линиями” – на дороге, которая предусмотрена генпланом”, – заявил Кернес во время встречи с предпринимателями ТЦ “Барабашово” 18 сентября. Он пообещал, что все предприниматели, которые оставят свои рабочие места из-за строительства дороги, получат комфортные павильоны на новом месте. Для этого было создано КП “Городской торговый рынок”, за которым будут закреплены свободные земельные участки на “Барабашово”, а также 2,5 га земли территории бывшего таксопарка рядом с рынком.

16 октября горсовет принял решение о строительстве новой магистрали. Ее протяженность составит 2,5 км. По словам Кернеса, стоимость дороги составит 250- 270 млн грн., и построить ее можно будет приблизительно за 10 месяцев – при наличии денег и отсутствии помех.

Никаких цифр, доказывающих необходимость дороги для города, городские власти пока не обнародовали. Остаются без ответа и вопросы о том, как новая дорога будет входить в улицу Шевченко – как раз рядом с этим местом находится напряженный перекресток, на котором нередко происходят ДТП.

Версии

О том, что может быть причиной или по меньшей мере катализатором заведомо конфликтной стройки именно сейчас, – стороны не говорят. “Никакого личного противостояния между мной и Фельдманом нет”, – сказал Кернес на пресс-конференции 27 февраля. Однако конфликт очевиден. А вот что лежит в его основе – ни Кернес, ни Фельдман не озвучивают. В соцсетях, Telegram-каналах и просто разговорах муссируются несколько версий, которые, впрочем, в той или иной мере могут иметь место одновременно.

Первый – это намерение Кернеса взять под контроль рынок “Барабашово”. Сюда хорошо ложатся заявления администрации и лояльных ей предпринимателей о “рейдерском захвате”. Тем более, что, по словам местных антикоррупционных активистов, ряд крупных рынков города уже сейчас контролирует Кернес через людей из его окружения, а некоторые из них переписаны фактически на его сына.

Второй – это стремление максимально снизить перед будущими выборами влияние и возможности Фельдмана, который уже заявил, что намерен баллотироваться на пост мэра Харькова. “Постоянно мэром Кернесом нанимаются группы лиц, которые вносят дезориентацию среди людей на Барабашово. Идет борьба конкретного человека против меня. Ему не нравится наша политика, мы все делаем за свои деньги.

Он делает различные акции за государственный счет, пытаясь таким образом спасти свое кресло. Потому что любой, кто станет мэром, проведет аудит и все узнают, куда ушли деньги. Какие дороги надо было строить, а какие были абсолютно бесполезными. Куда списывались миллионы, миллионы бюджетных денег”, – заявил нардеп на брифинге в Верховной Раде 17 декабря. Кернес также выразил намерение баллотироваться на пост мэра – уже на третий срок. И тактика, заключающаяся в навязывании Фельдману конфликта, в котором он будет вынужден бороться все с новыми и новыми проблемами и обвинениями – вполне разумна.

И наконец, еще один возможный мотив – подготовка сильной позиции для будущих торгов с ОП по выборам на пост мэра, да и вообще по местным выборам.

“Я убежден, что пришло время, когда кандидат от Владимира Зеленского, благодаря харьковчанам, может победить самого рейтингового мэра Украины. Но я человек Президента, и если он с командой решит, что я должен идти в мэры, – я пойду, и сделаю все, чтобы выиграть”, – сказал в недавнем интервью глава Харьковской обладминистрации Алексей Кучер.

Вряд ли Кернес считает Кучера серьезным соперником. Однако для него выгоднее, чтобы ОП вообще не играл против него – а для этого полезно напомнить, что он может эффективно влиять на ситуацию в регионе. И стало быть, лучше с ним договариваться, чем воевать. В прошлом эта тактика давала очень неплохой результат, почему бы не использовать ее снова?