Соответствующий пост 44-й президент США опубликовал в Facebook.

Как сообщалось ранее, несколько дней назад в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Судмедэксперты подтвердили, что причиной смерти стало удушье.

Барак Обама, первый в истории США темнокожий президент, публично отреагировал на произошедшее. Он поделился двумя историями темнокожих американцев.

Так экс-президент процитировал письмо своего друга, темнокожего бизнесмена, посвященное убийству в Миннеаполисе.

“Чувак, я должен рассказать тебе об инциденте с Джорджем Флойдом в Миннесоте. Я плакал, когда увидел это видео. Это сломало меня. “Колено на шее” — это метафора того, как система ловко удерживает чернокожих, игнорируя крики о помощи. Людям все равно. В самом деле трагично”, — пишет друг политика.

Другой его друг для того, чтобы описать свои эмоции, использовал песню 12-летнего темнокожего певца из США Кедрона Брайанта.

В этой песне Брайант поет: “Я молодой темнокожий мужчина, делаю все возможное, чтобы выстоять. О, но когда я осматриваюсь и вижу, что происходит с моим видом каждый день, меня преследуют как добычу. Мои люди не хотят никаких проблем, у нас было достаточно борьбы. Я просто хочу жить. Боже, защити меня, я просто хочу жить”.

Обама подчеркнул, что несмотря на то, что истории жизни этих людей отличаются, “их страдания одинаковы”.

“Они разделены мной и миллионами других людей. […] Мы должны помнить, что к миллионам американцев относятся по-другому из-за расы — будь это во время работы в системе здравоохранения, взаимодействия с системой уголовного правосудия, бег трусцой по улице или просто наблюдение за птицами в парке — и это трагично, болезненно, и безумно “нормально”, — написал он.

Обама отметил, что в современном мире расизм не должен быть нормальным.

“Если мы хотим, чтобы наши дети росли в стране, которая соответствует ее высшим идеалам, мы можем и должны стать лучше”, — добавил он.

Политик указал, что “новую норму” жизни, в которой нет места дискриминации, должны формировать все и каждый, “независимо от нашей расы или положения, включая многих мужчин и женщин в правоохранительных органах”.