Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Как сообщили в администрации сирийского президента, супруги получили положительные результаты теста на коронавирус.

Они были протестированы в связи с признаками недомогания, которое присуще заболеванию COVID-19.

Согласно сообщению, 55-летний Асад и его 45-летняя жена находятся в “стабильном состоянии”. Они решили самоизолироваться на две-три недели.

Как отмечает CNN, в Сирии зафиксировали не менее 45 879 случаев заболевания COVID-19 и 2023 смерти (это информация на основе данных многочисленных местных медицинских органов). Однако полную картину вспышки заболевания в стране, где почти десять лет продолжается гражданская война, получить сложно.

Как информирует издание The New York Times, по состоянию на понедельник, 8 марта, Сирия, где проживает около 17 млн человек, официально сообщила о почти 16 тыс. случаев инфицирования коронавирусом и 1063 летальных случаях. Однако, эти данные касаются только контролируемой правительством территории страны.

1 марта стало известно, что Сирия получила первую партию вакцины от коронавируса от неназванной “дружественной” страны. Название и количество доз полученной вакцины не озвучивались.

Жители территорий, неподконтрольных Дамаску, вакцину не получили.

Башара Асада неоднократно обвиняли в военных преступлениях и преступлениях против человечества во время войны в Сирии. Официальный Дамаск опровергал обвинения.

Вооруженный конфликт начался в марте 2011 года с демонстраций, которые были частью Арабской весны. После этого он перерос в восстание и гражданскую войну. Протестующие требовали отставки режима Башара аль-Асада.

Сообщалось, что во время военных действий в Сирии погибли более 400 тысяч человек, а более пяти миллионов стали беженцами.

СМИ писали, что Асад разрешил своим войскам использовать химическое оружие во время вооруженного конфликта.

Жена Башара Асада – Асма Асад родилась в Великобритании и там получила образование. В 2018 году у нее диагностировали рак молочной железы, однако она выздоровела.