Об этом сообщается в постановлении министерства.
В частности, работа бассейнов будет разрешена:
– для индивидуальных посещений;
– для посещений учебно-тренировочных групп 2 года обучения и старше;
– в 25-метровых бассейнах при нахождении не более 2 людей на одной дорожке для индивидуальных занятий, а также не более 3 человек для тренировочных групп;
– в 50-метровых бассейнах при нахождении не более 4 людей на одной дорожке для индивидуальных занятий, а также не более 6 человек для тренировочных групп.
При этом в бассейнах рекомендуется наполовину ограничить использование раздевалок и душевых кабин.
В бассейнах запрещается:
– услуги массажа и спа-зон, работа кулеров с водой, фитнес-баров;
– проведение занятий для групп больше 10 лиц;
– проведение групповых занятий для детей младше 12 лет.
- По состоянию на утро 28 мая в Украине зафиксировано 22 тысячи 382 случая коронавирусной болезни COVID-19. Из них 477 случаев заболевания – за последние сутки.