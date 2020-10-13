Об этом в Facebook написала журналистка Алена Яхно.
“Появилась информация, что у родителей Корбана COVID-19. Здоровья, конечно, и скорейшего выздоровления”, – написала она.
Никаких подробностей при этом Яхно не сообщила.
- Ранее бизнесмен Геннадий Корбан в интервью #Буквам рассказал, что считает, что рейтинг “Слуг народа” в Днепропетровской области и дальше будет падать, а партия Бориса Филатова “Пропозиція” может набрать до 30%.
- Также по его мнению олигарх Игорь Коломойский приложил усилия, чтобы испортить отношения днепровской власти с Офисом президента Владимира Зеленского. И не исключает, что олигарх также причастен к обыскам в окружении Корбана.
- Бизнесмен и глава общественного совета Днепра Геннадий Корбан обвинил президента Владимира Зеленского в политическом преследовании.