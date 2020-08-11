Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
13 июня 2018 года силовики наведались в дом супругов, где провели санкционированный обыск.
Отмечается, что 29-летний мужчина и его 30-летняя жена вступали в половой контакт со своей 4-летней дочерью, снимали это на видео и распространяли в Интернете за криптовалюту.
Тогда правоохранители изъяли компьютерную и видеотехнику, которую супруги использовали для создания и распространения порнографических файлов, а также мобильные телефоны.
Фото: Национальная полиция
Более года продолжалось досудебное расследование по 63 эпизодам. Еще столько же времени понадобилось для судебного рассмотрения 15 томов уголовного производства.
В начале августа 2020 года коллегия судей Октябрьского районного суда города Кривого Рога признала мужчину и женщину виновными в совершении преступлений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса Украины: торговля людьми (ст. 149), изнасилование (ст. 152), сексуальное насилие (ст. 153), развращение несовершеннолетних (ст. 156) и изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов (ст. 301).
- В Житомирской области сотрудники киберполиции задержали 27-летнего мужчину, который снимал и распространял в Интернете порнографические материалы с собственной 8-месячной дочерью.
- Киевская местная прокуратура №3, киберполиция и следователи Деснянского управления полиции вычислили и задержали женщину, которая использовала своего четырехлетнего сына для создания порнографии.