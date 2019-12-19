Делегация народных депутатов, в которую входит часть представителей аграрного комитета, подготовила и подала в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявление на Николая Сольского, главу комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

Об этом заявила лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко.

“Как мы и обещали, подаем заявление в НАБУ относительно незаконной, коррупционной деятельности главы комитета – господина Сольского, который вчера на глазах у всей страны “протягивал” закон о продаже земли вопреки Конституции Украины, вопреки регламенту, вопреки законам… Он сделал заседание комитета закрытым. Он сфальсифицировал сравнительную таблицу, которая является основой рассмотрения закона о продаже земли. Проигнорировал правки народных депутатов”, – сказала Тимошенко.

В заявлении, по словам Тимошенко, указано, что у Сольского есть конфликт интересов: “Он рассматривает закон о продаже земли, а сам владеет компанией, которая имеет более 50 тыс. га земли. Он хочет купить землю за бесценок”.

Наживо. Подання у НАБУ заяви про злочин в аграрному комітеті Верховної Ради Опубліковано Юлією Тимошенко Четвер, 19 грудня 2019 р.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики будет рассматривать поправки к законопроекту об обороте рынка земли сельскохозяйственного назначения 23, 24, 26 и 27 декабря.