Об этом заявила лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко.
“Как мы и обещали, подаем заявление в НАБУ относительно незаконной, коррупционной деятельности главы комитета – господина Сольского, который вчера на глазах у всей страны “протягивал” закон о продаже земли вопреки Конституции Украины, вопреки регламенту, вопреки законам… Он сделал заседание комитета закрытым. Он сфальсифицировал сравнительную таблицу, которая является основой рассмотрения закона о продаже земли. Проигнорировал правки народных депутатов”, – сказала Тимошенко.
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В заявлении, по словам Тимошенко, указано, что у Сольского есть конфликт интересов: “Он рассматривает закон о продаже земли, а сам владеет компанией, которая имеет более 50 тыс. га земли. Он хочет купить землю за бесценок”.
Наживо. Подання у НАБУ заяви про злочин в аграрному комітеті Верховної Ради
Опубліковано Юлією Тимошенко Четвер, 19 грудня 2019 р.
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики будет рассматривать поправки к законопроекту об обороте рынка земли сельскохозяйственного назначения 23, 24, 26 и 27 декабря.
- 13 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о запуске рынка земли в Украине. Среди 11 рассматриваемых документов был поддержан проект закона № 2178-10. #Буквы разбирались в том, какие нововведения прописаны в законопроекте.
- После открытия в Украине рынка земли гражданам России будет запрещено ее покупать. Кроме того, будет предусмотрен механизм спецконфискации в пользу государства.
- В партии “Слуга народа” поддерживают проведение референдума по вопросу открытия рынка земли в Украине для иностранцев. Также будет существенно уменьшен порог концентрации земли в одних руках (с 200 тыс. га до 20 тыс. га).
- Народный депутат от “Оппозиционной платформы – За життя” Михаил Папиев подал заявление в Государственное бюро расследований из-за того, что его правки к законам о рынке земли не были учтены.