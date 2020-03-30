Фракции "Батькивщина" и "За будущее" выступили против банковского законопроекта: его могут не включить в повестку дня внеочередного заседания.

Об этом заявил заместитель председателя фракции “Голос” Ярослав Железняк, сообщает корреспондент #Букв.

Он отметил, что законопроект о невозможности возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам могут не рассматривать в Верховной Раде на внеочередном пленарном заседании.

“К сожалению, некоторые фракции выступили против: это “Батькивщина” и группа “За будущее”. Поэтому, как я понимаю, решения о включении этого вопроса в повестку дня не будет, то есть он не будет рассмотрен на этом внеочередном заседании. И будет ли еще какое-то внеочередное заседание, на котором будет рассмотрен этот законопроект, нам пока не известно: ни от Президента, ни от представителей коалиции”, – заявил Железняк.

Он уточнил, что внеочередное заседание ВРУ должно начаться в 14:00.

“О формате работу. Одно из предложений – это проведение во дворе по адресу Грушевского, 5, другое – в зале. Для обеспечения наиболее эффективного и безопасного формата проведения решено завтра в 11:00 провести согласительный совет, на котором все фракции и группы смогут сказать свои позиции. После этого все же состоится заседание в обычном режиме в зале заседаний Верховной Рады Украины”, – рассказал нардеп.