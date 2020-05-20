Парламентская фракция "Батькивщина" в полном составе ушла на самоизоляцию и не будет принимать участие в парламентских заседаниях из-за случая заражения коронавирусом у их коллеги.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Накануне стало известно о том, что у народного депутата от партии “Батькивщина” Олега Мейдича подтвердили заражение коронавирусной инфекцией.

Заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк с трибуны Рады заявила, что фракция “Батькивщина” приняла решение в полном составе самоизолироваться из-за случая заражения у коллеги.

“Вы видите, что сегодня нет в зале одной из фракций – “Батькивщины”. К сожалению, один из наших коллег, Олег Мейдич, заболел, у него подтвержден коронавирус. Все депутаты фракции пошли на самоизоляцию. И пока не будет проведено тестирование каждому из депутатов, и не будет решения о том, что они все здоровы – они не вернутся в зал”, – заявила она.

Стоит отметить, что, согласно данным на сайте парламента, Мейдич присутствовал на первом внеочередном заседании парламента 13 мая. 19 мая нардеп не регистрировался в электронной системе и не принимал участие в голосовании.