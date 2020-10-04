Об этом сообщил основатель партии “Демократическая сокира” Юрий Гудыменко на своей странице в Facebook.

“На первой иллюстрации – плакат, “Демократическая Сокиры” среди других расклеивала во всех городах, где есть ячейки, в марте этого года. На второй иллюстрации – билборд партии “Батькивщина” в моем родном Запорожье (где мы, кстати, тоже расклеивали плакаты). Фото сделано на днях. На фото позади борда “Батькивщины” еще один борд, “Слуги народа”, так там на фотографии не Гитлер, а кандидат в мэры Тишечко или Тышечко, черт знает кто это, никогда не слышал. Жаль , что в Facebook плохо со стикерами. У меня есть один любимый, из мультсериала “За садовым забором”. Там изображено лягушку, которая подпирает голову лапкой и смотрит на тебя одновременно с сожалением и презрением. Мне не хватает этого стикера здесь и сейчас”, – написал Гудименко.

Он также опубликовал сравнительные фотографии.