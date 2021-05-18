Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Ми знаємо, що сьогодні абсолютна влада Зеленського. У нього є все: уряд, більшість у парламенті, силові структури, його все, його країна. Всі в парламенті розуміють, що це політика президента, але шоу яке видається по телебаченню, воно свідчить про інше. Президент намагається перекласти відповідальність на своїх бояр. І тому чехарда в уряді, заміни міністрів”, – заявила лідерка фракції Юлія Тимошенко

Вона додала, що депутати фракції не будуть брати участь у цьому “шоу”.

“Те, що сьогодні відбувається, – це шоу із захисту доброго царя та знищення поганих бояр. Ми в цьому шоу брати участь не будемо, тому що все це абсурд”, – зазначила політикиня.

За словами Тимошенко, не міністри винні в повному розвалі управління країною, а “персонально президент Володимир Зеленський несе відповідальність”.

“І тому не міністрів треба міняти, не переставляти людей і міняти прізвища. Президенту України потрібно міняти стратегію і курс управління країною і будувати щасливу європейську державу”, – заявила вона.

Тимошенко підкреслила, що “президент мусить визнати це і взяти на себе провину”.

До фракції “Батьківщина” у Верховній Раді входять 25 народних депутатів.