Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на собственный источник.
Мужчина отправился к дому телеведущей, чтобы лично доставить письмо ведущей в город Монтесито (Калифорния, США) с просьбой дать ему высказаться о непростых отношениях с дочерью.
Это произошло после недавнего громкого интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл для канала CBS американской телеведущей Опре Уинфри, в котором пара рассказала шокирующие подробности их жизни при дворе.
The Sun опубликовало фото, на котором отец Маркл передает письмо сотруднику службы охраны у дома телеведущей.
“Томас видел интервью, которое она взяла у них. Он считает, что заслуживает возможность высказать свое мнение”, – говорит источник издания.
Маркл ранее заявлял, что хочет поговорить с Опрой о своих отношениях с Меган, с которой, по его словам, не общается около трех лет – с момента ее замужества.
Напомним, Меган Маркл в интервью рассказала, что члены британской королевской семьи выразили обеспокоенность ее мужу по поводу потенциального цвета кожи первого ребенка пары – Арчи.
Позже Уинфри заверила, что слова Меган о расизме не касаются королевы Елизаветы II и ее супруга, герцога Эдинбургского Филиппа.
Во вторник, 9 марта, Букингемский дворец впервые прервал молчание и прокомментировал откровенное интервью герцогов Сассекских. В заявлении от имени Елизаветы II сообщалось, что вся королевская семья огорчена.
- Принц Гарри впервые после скандального интервью с американской журналисткой Опрой Уинфри поговорил с родным братом принцем — Уильямом и отцом — принцем Чарльзом.
- Через месяц лечения в больнице принц Филипп вернулся в королевский дворец. На него возлагают большие надежды в качестве миротворца в семье после скандального интервью Опре Уинфри.