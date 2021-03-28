Отец Меган Маркл - 76-летний оператор-постановщик Томас Маркл - попытался связаться с телеведущей Опрой Уинфри с целью дать ей интервью и рассказать о напряженных отношениях с дочерью.

Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на собственный источник.

Мужчина отправился к дому телеведущей, чтобы лично доставить письмо ведущей в город Монтесито (Калифорния, США) с просьбой дать ему высказаться о непростых отношениях с дочерью.

Это произошло после недавнего громкого интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл для канала CBS американской телеведущей Опре Уинфри, в котором пара рассказала шокирующие подробности их жизни при дворе.

The Sun опубликовало фото, на котором отец Маркл передает письмо сотруднику службы охраны у дома телеведущей.

“Томас видел интервью, которое она взяла у них. Он считает, что заслуживает возможность высказать свое мнение”, – говорит источник издания.

Маркл ранее заявлял, что хочет поговорить с Опрой о своих отношениях с Меган, с которой, по его словам, не общается около трех лет – с момента ее замужества.

Напомним, Меган Маркл в интервью рассказала, что члены британской королевской семьи выразили обеспокоенность ее мужу по поводу потенциального цвета кожи первого ребенка пары – Арчи.

Позже Уинфри заверила, что слова Меган о расизме не касаются королевы Елизаветы II и ее супруга, герцога Эдинбургского Филиппа.

Во вторник, 9 марта, Букингемский дворец впервые прервал молчание и прокомментировал откровенное интервью герцогов Сассекских. В заявлении от имени Елизаветы II сообщалось, что вся королевская семья огорчена.