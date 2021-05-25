Про це повідомляє агентство Reuters.
Батьки Романа зараз проживають у Вроцлаві в Польщі.
“Ймовірно, у нього зламаний ніс, тому що форма змінилася, і на ньому багато пудри. Вся ліва сторона його особи покрита пудрою”, – сказав Дмитро Протасевич в інтерв’ю агентству.
Також батько вказав, що на відео Роман говорив з невластивою йому інтонацією.
“Це не його слова, це не інтонація його мови. Він поводиться дуже стримано, і ви можете бачити, що він нервує. І це не його пачка сигарет на столі – він їх не курить. Так що я думаю, що його змусили” , – сказав Дмитро Протасевич про сина.
Затримання Романа Протасевича
Нагадаємо, що у неділю, 23 травня, білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Афіни-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера.
Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також є інформацію про затримання дівчини Протасевича – Софії Сапеги. Вони летіли разом з Афін до Вільнюса.
Як пише Reuters, сім’я Софії Сапеги підтвердила затримання дівчини після примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську. Сапега, яка є громадянкою Росії, летіла до Вільнюса, щоб захистити магістерську дисертацію у Європейському гуманітарному університеті.
Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу “Кто-то” Степан Путило перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Путило обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.
Сам Протасевич заявляє, що в Білорусі йому загрожує смертна кара.
- Євросоюз засудив дії президента Олександра Лукашенка за екстрену посадку літака із засновником Nexta.
- Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що Україна вимагає від Білорусі негайного звільнення засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича.
- Прокуратура Литви відкрила кримінальну справу за фактом вимушеної посадки рейсу Ryanair в Мінську, який летів до Вільнюса.
- Народний депутат від партії “Опозиційна платформа – За життя” Ілля Кива назвав затримання в аеропорту Мінська засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича “блискучою операцією” білоруських спецслужб. Народний депутат від фракції “Слуги народу” Євгеній Шевченко також підтримав затримання у Мінську Романа Протасевича, якому тепер загрожує смертна кара.
- Генеральний директор ірландської лоукост-авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лірі заявив, що примусова посадка літака у Білорусі була “викраденням, спонсорованим державою”.
- Уряд Литви з 25 травня запроваджує заборону на всі авіарейси в країну, які проходять через повітряний простір Білорусі.