Отец сержанта Ярослава Журавля, который был ранен под Зайцевым и не спасен из-за действий боевиков, произнес эмоциональную речь на митинге под Офисом президента.

Об этом сообщают #Буквы.

Как сообщалось ранее, 27 июля в Киеве прошла акция протеста под названием “Наша армия – мира гарант, а Россия – оккупант”, организаторами которой являются общественное объединение “Рух опору капітуляції”. #Буквы вели прямую трансляцию акции.

Акция началась под зданием Офиса Президента Владимира Зеленского на улице Банковой. Участие в ней принял отец погибшего украинского военного Ярослава Журавля, который специально приехал в Киев из Днепропетровской области. Он произнес эмоциональную речь, в которой проклял президента Владимира Зеленского и его окружения.

“Я приехал из маленького села Андреевка, из Днепропетровской области, чтобы поклониться от себя, от своей семьи перед всеми патриотам Украины, которые в эти минуты, часы, дни обороняли мою семью. А сейчас я хочу спросить: Володя, Вов где ты был, когда бабушка разворачивала из платка последние 100 гривен и отдавала волонтерам? Где ты, гнида, была, когда у моего сына ломали пальцы? […] Вы тело Украины обмазали гнитодой разной. Вовочка, проснись. Народ вас сотрет с лица этой оплаканной земли. Я проклинаю тебя и все кодло, которое вокруг тебя”, — сказал он.

Напомним: 13 июля лейтенант Дмитрий Красногрудь подорвался на мине в “серой зоне”. В тот момент Журавель был рядом с ним. Он вернулся на место подрыва, чтобы эвакуировать тело командира.

Боевики пообещали соблюдать режим тишины и дать возможность унести тело Красногрудя, но нарушили обещание, открыв огонь. Журавель попал в засаду и получил ранение. Он сумел самостоятельно наложить себе жгут, чтобы остановить кровотечение. Изначально его было видно с беспилотника, но вскоре он исчез с зоны видимости. Возможно, спрятался в балке.

Журавля пытался вытащить медик Николай Илин (позывной – “Эстонец”), но его убили боевики. Тело разведчика Красногрудя, который подорвался на мине, 15 июля боевики передали украинским военным. Через день было передано тело медика, а 21 июля – тело сержанта Журавля.