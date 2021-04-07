Сегодня, 7 апреля, в Мюнхене на "Альянц Арене" состоится первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между "Баварией" и "ПСЖ".

Об этом рассказывают #Буквы.

Когда: в 22:00 по Киеву.

Где посмотреть онлайн: на телеканале “Футбол 2” и сервисе MEGOGO.

Арбитр — Матеу Лаос (Испания).

Ориентировочные составы

“Бавария”: Нойер — Павар, Зюле, Алаба, Дэвис — Киммих, Горецка — Сане, Мюллер, Коман — Шупо-Мотинг

“ПСЖ”: Навас — Керер, Маркиньос, Кимпембе, Диалло — Гуэй, Эррера — Ди Мария, Неймар, Мбаппе — Кин

Не сыграют: Хофманн, Коста, Левандовски, Мартинес, Толиссо, Тильман, Гнабри — Икарди, Бернат, Верратти, Курзава, Паредес, Флоренци.

Положение в клубном рейтинге УЕФА

“Бавария”: 1

“ПСЖ”: 7

Интересные факты:

“Бавария” проигрывала пять раз “ПСЖ” в Лиги Чемпионов, а больше – мадридскому “Реалу” – 10 раз.

“Бавария” не проиграла ни в одном матче группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21.