Об этом рассказывают #Буквы.
Когда: в 22:00 по Киеву.
Где посмотреть онлайн: на телеканале “Футбол 2” и сервисе MEGOGO.
Арбитр — Матеу Лаос (Испания).
Ориентировочные составы
“Бавария”: Нойер — Павар, Зюле, Алаба, Дэвис — Киммих, Горецка — Сане, Мюллер, Коман — Шупо-Мотинг
“ПСЖ”: Навас — Керер, Маркиньос, Кимпембе, Диалло — Гуэй, Эррера — Ди Мария, Неймар, Мбаппе — Кин
Не сыграют: Хофманн, Коста, Левандовски, Мартинес, Толиссо, Тильман, Гнабри — Икарди, Бернат, Верратти, Курзава, Паредес, Флоренци.
Положение в клубном рейтинге УЕФА
“Бавария”: 1
“ПСЖ”: 7
Интересные факты:
“Бавария” проигрывала пять раз “ПСЖ” в Лиги Чемпионов, а больше – мадридскому “Реалу” – 10 раз.
“Бавария” не проиграла ни в одном матче группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21.
- 23 февраля состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами “Лацио” и “Бавария”.