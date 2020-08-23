Об этом сообщает Sport.ua.

В связи с угрозой распространения коронавируса, этот поединок, как и все игры Лиги Чемпионов и Лиги Европы, проходил при пустых трибунах.

Судьбу финала решил гол Кингсли Комана на 59-й минуте матча: полузащитник Баварии на дальней штанге головой замкнул подачу с фланга.

Обе команды имели голевые моменты, однако забить больше никому не удалось. Следовательно, “Бавария” в шестой раз в своей истории выиграла Лигу чемпионов (после триумфов в 1974, 1975, 1976, 2001 и 2013 годах), а “ПСЖ” проиграл свой первый финал самого престижного еврокубка.

ЧЕМПИОНЫ🏆 #ЛигаЧемпионов

Всё по делу! 👏🏻🔝 Правда от этого финала я ожидал большего.. pic.twitter.com/bG1XYOIUj1 — Андрей Мончаковский (@AndreyMon) August 23, 2020

Впереди по победам в главном футбольном соревновании Европы – только испанский “Реал” (13 трофеев) и итальянский “Милан” (7).

В этом сезоне Лиги чемпионов “Бавария” выиграла все 11 своих матчей, забив всего 43 гола.