Об этом сообщает Sport.ua.
В связи с угрозой распространения коронавируса, этот поединок, как и все игры Лиги Чемпионов и Лиги Европы, проходил при пустых трибунах.
Судьбу финала решил гол Кингсли Комана на 59-й минуте матча: полузащитник Баварии на дальней штанге головой замкнул подачу с фланга.
Обе команды имели голевые моменты, однако забить больше никому не удалось. Следовательно, “Бавария” в шестой раз в своей истории выиграла Лигу чемпионов (после триумфов в 1974, 1975, 1976, 2001 и 2013 годах), а “ПСЖ” проиграл свой первый финал самого престижного еврокубка.
Вот и все. “Бавария” – победитель #ЛигаЧемпионов-2019/20 🏆🎉👏
✔️ ПСЖ – Бавария 0:1
⚽️ Коман 59′#финалЛЧ pic.twitter.com/iXLE4B0kib
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 23, 2020
🔴 “Бавария” в Кубке чемпионов/#ЛигаЧемпионов:
🏆 1974
🏆 1975
🏆 1976
🏆 2001
🏆 2013
🏆 2020#финалЛЧ pic.twitter.com/cNo71hQP5M
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 23, 2020
ЧЕМПИОНЫ🏆 #ЛигаЧемпионов
Всё по делу! 👏🏻🔝
Правда от этого финала я ожидал большего.. pic.twitter.com/bG1XYOIUj1
— Андрей Мончаковский (@AndreyMon) August 23, 2020
Впереди по победам в главном футбольном соревновании Европы – только испанский “Реал” (13 трофеев) и итальянский “Милан” (7).
В этом сезоне Лиги чемпионов “Бавария” выиграла все 11 своих матчей, забив всего 43 гола.
- “Севилья” обыграла “Интер” в финале Лиги Европы и в шестой, рекордный раз в истории турнира стала ее победителем.