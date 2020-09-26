Британская телерадиовещательная корпорация ВВС опубликовала карту Украины без незаконно аннексированного Крыма. Впоследствии ее убрали из материала и извинились.

Некорректная карта была опубликована в новости о крушении военного самолета АН-26 в Харьковской области, которое забрало жизни 26 человек.

На ошибку сразу обратили внимание в посольстве Украины в Великобритании.

“Трудно поверить своим глазам. Надеемся, это была просто ошибка, которая будет исправлена в кратчайшие сроки”, — отметили в диппредставительстве.

Спустя некоторое время ВВС убрала карту из материала и извинилась.

В конце новости появилось уточнение следующего содержания: “Более ранняя версия этой истории содержала неправильную карту. Приносим извинения за ошибку”.

При этом BBC не уточнила, что ошибка заключалась в том, что незаконно аннексированный Россией Крым не был обозначен как территория Украины. Также вместо правильной транслитерации на английском Киева Kyiv на карте было написано Kiev.