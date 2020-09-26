Некорректная карта была опубликована в новости о крушении военного самолета АН-26 в Харьковской области, которое забрало жизни 26 человек.
На ошибку сразу обратили внимание в посольстве Украины в Великобритании.
“Трудно поверить своим глазам. Надеемся, это была просто ошибка, которая будет исправлена в кратчайшие сроки”, — отметили в диппредставительстве.
Спустя некоторое время ВВС убрала карту из материала и извинилась.
В конце новости появилось уточнение следующего содержания: “Более ранняя версия этой истории содержала неправильную карту. Приносим извинения за ошибку”.
При этом BBC не уточнила, что ошибка заключалась в том, что незаконно аннексированный Россией Крым не был обозначен как территория Украины. Также вместо правильной транслитерации на английском Киева Kyiv на карте было написано Kiev.
- Ранее финская государственная телерадиокомпания Yle исправила карту, на которой незаконно аннексированный Крым был обозначен как часть России. На ошибку внимание журналистов обратило украинское посольство.
- Испанская телерадиокорпорация RTVE публиковала интерактивную карту распространения коронавируса COVID-19 в мире, на которой аннексированный Крым обозначен как часть РФ.
- Французская газета Le Monde также помечала Крым как часть РФ на карте COVID-19.