Российская служба британской телерадиокомпании BBC опубликовала интерактивную карту с крымскими городами, где проходили акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Но города на карте обозначили как российские.

Об этом в Twitter сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Так, в BBC российскими назвали города Симферополь и Севастополь.

Российское бюро BBC отметило, что РФ аннексировала Крым в 2014 году.

В свою очередь Олег Николенко заявил, что Севастополь и Симферополь никогда не были городами России, а Крым не аннексирован, а оккупирован.

“BBC Russian, не продвигайте ложные российские нарративы. Севастополь и Симферополь никогда не были городами России. Крым не аннексирован, а оккупирован. Международное право имеет значение”, – написал он.