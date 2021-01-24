Об этом в Twitter сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Так, в BBC российскими назвали города Симферополь и Севастополь.
Российское бюро BBC отметило, что РФ аннексировала Крым в 2014 году.
В свою очередь Олег Николенко заявил, что Севастополь и Симферополь никогда не были городами России, а Крым не аннексирован, а оккупирован.
“BBC Russian, не продвигайте ложные российские нарративы. Севастополь и Симферополь никогда не были городами России. Крым не аннексирован, а оккупирован. Международное право имеет значение”, – написал он.