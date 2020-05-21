Британское издание BBC опубликовало статью об итогах года правления Президент Владимира Зеленского с критикой украинского лидера за реформы, которые не состоялись, и прогремевшие на весь мир скандалы.

#Буквы приводят полный перевод статьи Джона Фишера “Украина Зеленского: почему мечты комика о трансформации могут закончиться”.

Прошел год с тех пор, как самый известный в Украине комик был приведен к присяге в качестве президента. Владимир Зеленский победил благодаря смелым обещаниям реформировать страну и положить конец изнуряющей войне на востоке Украины.

Ничего из этого еще не произошло. Но его первые 12 месяцев работы были насыщены событиями, и, согласно последним опросам, он остается невероятно популярным.

Насыщенный год

Президент Зеленский запомнился на международном уровне за год. Он оказался в центре скандала, который привел к импичменту президента Дональда Трампа. Затем последовал фурор, после которого Иран сбил украинский самолет.

Дома его похвалили за обмен заключенными, который вернул домой известных украинцев, содержавшихся в российских тюрьмах.

COVID-19 до сих пор находится под контролем, возможно, из-за очень раннего решения о локдауне.

Но в последние несколько месяцев наблюдался очень определенный сдвиг в акцентах.

Реформаторы, сопровождавшие его к власти, были вытеснены на фоне претензий о том, что идея о полной перезагрузке исчерпала себя.

Что случилось с “Dreamteam”?

Фото выше было сделано на пике Зеленскомании. На снимке, сделанном в Париже в апреле 2019 года между первым и вторым туром выборов в Украине, показан президент, который скоро подойдет к Елисейскому дворцу, чтобы встретиться с президентом Эммануэлем Макроном.

Подпись к фото на странице Зеленский в Facebook — “Dreamteam” (“команда мечты”) . Это было заявление, которое успокоило тех, кто задавался вопросом, как телевизионный артист мог бы выполнить свои амбициозные обещания. Даже если бы у него не было подсказок, его окружали бы те, у кого они были.

На крайнем левом углу фото изображен Александр Данилюк. Бывший министр финансов, которому приписывают помощь в очистке банковского сектора Украины.

Господин Данилюк был на стороне господина Зеленского на всех этапах избирательной кампании, и после голосования ему была поручена важная работа по обеспечению национальной безопасности.

Следующий мужчина — человек с щетиной — Руслан Рябошапка. У него есть опыт работы в области права и борьбы с коррупцией. Ему была поручена должность генерального прокурора, возможно, самая важная из всех ролей под президентом.

Украинские президенты последовательно использовали генерального прокурора и его канцелярию в качестве инструмента преследования своих врагов и поощрения своих друзей: заключение коррупционных сделок с олигархами в обмен на благоприятное освещение в ТВ или долю от незаконно полученных доходов. Это была гнилая сердцевина гнилой политической системы. Господин Рябошапка обещал быть независимым и отличаться. Он немедленно предпринял амбициозную попытку навести порядок в прокуратуре.

Назначение господина Рябошапки, господина Данилюка и нескольких других уважаемых реформаторов было воспринято украинскими наблюдателями как внутри страны, так и за рубежом, как явный признак того, что президент Зеленский намеревался попытаться выполнить свои амбициозные обещания.

Вы, наверное, уже догадались, но “Dreamteam” просуществовала недолго. Александр Данилюк задержался на четыре месяца; Руслан Рябошапка — на семь.

Я встретился с Александром Данилюком в Киеве на этой неделе. Он ушел из команды господина Зеленского в сентябре прошлого года после того, как поссорился с руководителем администрации президента (он также ушел в отставку).

Господин Данилюк сказал мне, что он не сожалеет, что поддержал бывшего комика и не сомневается в его добрых намерениях или желании что-то изменить.

Так что же пошло не так?

“Он [Зеленский] окружил себя очень слабыми, оппортунистическими людьми. Комик привел с собой некомпетентных людей, которые сейчас руководят крупными государственными учреждениями”, — говорит Данилюк.

Перестановки в начале марта привели к тому, что почти все признанные реформаторы были отстранены от должности, в том числе и товарищ Данилюка — “дримтимер” Руслан Рябошапка.

Сейчас он во Франции, поэтому я связался с ним по скайпу, и его оценка происходящего мрачна.

Мистер Рябошапка говорит мне, что после первоначальной поддержки далеко идущих реформ и деолигархизации президент Зеленский резко потерял самообладание.

“Вместо того чтобы сражаться с олигархами, он выбрал мир и согласие с ними”, — сказал Рябошапка, вздыхая.

Справа на фотографии в Париже — Иван Баканов. Он сильно отличается от других “дримтимеров”. Никто не описывает его как реформатора.

Господин Баканов из того же города на юге Украины, что и господин Зеленский, его друг детства. Он руководил телекомпанией господина Зеленского.

Всех удивило, когда господину Баканову дали лакомое место главы украинского агентства государственной безопасности СБУ. Прошел год, и он — один из немногих членов администрации Зеленского, который до сих пор остается на той же должности.

Президент Зеленский много собрал в первый год, и впереди еще четыре. Множество людей, особенно в Киеве, скажут вам, что все движется к неизбежной катастрофе; эта история повторится, и все закончится уличными демонстрациями.

Но пока широкая публика все еще поддерживает своего маловероятного лидера. Несмотря на неудачи, многие по-прежнему считают президента Зеленского лучшим шансом для перемен в Украине.