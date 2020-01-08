BBC выпустит шоу о мифических существах из книг Джоан Роулинг

Об этом сообщает Variety.
В разработке шоу участвует и Музей естественной истории города Лондона. Там готовят выставку “Фантастические звери: чудо природы”, где расскажут о реальных необычных животных через призму существ из книг Джоан Роулинг.
Шоу будет вести британский актер и комедиант Стивен Фрай, который ранее начитывал аудиокниги из серии “Гарри Поттера”.
Кадры из архива BBC Natural History Unit и сцены из фильмов “Фантастические твари” будут использованы для демонстрации того, насколько тесно переплетены животные реального мира, мифологические существа и звери волшебного мира.
Шоу расскажет о существах мифических и настоящих: от кентавров до ниффлеров, райских птиц и феникса, шерстистых носорогов и гигантского кальмара.
О точной дате выхода шоу не сообщается.
Напомним, премьера фильма “Фантастические звери 3” намечена на 12 ноября 2021 года.
“Фантастические звери и где они обитают” вышел 18 ноября 2016 года, а его продолжение — “Фантастические звери: преступления Гиндельвальда” — 16 ноября 2018 года.
- Компания Warner Bros. рассказала, когда зрители смогут увидеть третью часть фильма “Фантастические твари и где они обитают”.