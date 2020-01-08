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BBC выпустит шоу о мифических существах из книг Джоан Роулинг

Новое шоу с рабочим названием "Фантастические звери: естественная история" (Fantastic Beasts: A Natural History) будет создано ВВС совместно с Warner Bros.

Среда, 8 января 2020, 23:45

Об этом сообщает Variety.

В разработке шоу участвует и Музей естественной истории города Лондона. Там готовят выставку “Фантастические звери: чудо природы”, где расскажут о реальных необычных животных через призму существ из книг Джоан Роулинг.

Шоу будет вести британский актер и комедиант Стивен Фрай, который ранее начитывал аудиокниги из серии “Гарри Поттера”.

Кадры из архива BBC Natural History Unit и сцены из фильмов “Фантастические твари” будут использованы для демонстрации того, насколько тесно переплетены животные реального мира, мифологические существа и звери волшебного мира.

Шоу расскажет о существах мифических и настоящих: от кентавров до ниффлеров, райских птиц и феникса, шерстистых носорогов и гигантского кальмара.

О точной дате выхода шоу не сообщается.

Напомним, премьера фильма “Фантастические звери 3” намечена на 12 ноября 2021 года.

“Фантастические звери и где они обитают” вышел 18 ноября 2016 года, а его продолжение — “Фантастические звери: преступления Гиндельвальда” — 16 ноября 2018 года.

Теги: Фантастические звери, Джоан Роулинг

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