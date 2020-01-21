Самый масштабный проект поддержки сознательной моды в Украине от Ukrainian Fashion Week BE SUSTAINABLE! растет и становится сегодня настоящим центром для украинской сознательной моды, инноваций и нетворкинга.

BE SUSTAINABLE! project presentation 1 февраля, 16.00 (special place, MA)

В пространстве BE SUSTAINABLE! мы максимально погружаем аудиторию в мир дизайнеров, демонстрируем локальные сталые практики вместе с технологическими решениями. В визуальный и интерактивный способы мы переносим связь с ответственной модой за пределы Мыстецького Арсенала и создаем истории, которые не пойдут в забвение. Истории, которые станут вдохновением для тех, кто будет выбирать ответственность как ДНК своего бренда.

BE SUSTAINABLE! Fashion Summit, 3 февраля 11: 00-21: 00 (BE SUSTAINABLE! Space + right wind, MA)

Лекторий BE SUSTAINABLE! в этом сезоне превращается в масштабный международный саммит, который может стать отправной точкой для реализации идей sustainable fashion в Украине.

Впервые в рамках Ukrainian Fashion Week состоится однодневный BE SUSTAINABLE! Fashion Summit, посвященный изучению проблематики устойчивого развития в Украине и мире. Миссия мероприятия – собрать и вдохновить всех, кого интересует горячая тема настоящего и будущего.

Начнет день саммита важное событие – портфолио-ревю брендов, которые разрабатывают и создают sustainable fashion продукты. Это событие – часть международного конкурса от VOGUE.It, партнером которого в Украине стал Ukrainian Fashion Week. Интервью с украинским sustаinаble-компаниями будет проводить контрибьютор Vogue Itаliа Риккардо Терзо.

Программа саммита

11.00 – 13.30 Vogue Talents: sustainable fashion портфолио-ревю (BE SUSTAINABLE! Space, left wing, MA)

13.00 – 13.15 Регистрация участников (BE SUSTAINABLE! Space, left wing, MA)

13.20 – 13.30 Приветственное слово от Дарьи Марусик (Локация саммита, right wing, MA)

13.30 – 14.00 Секретный спикер

14.00 – 15.00 Лекция Клавдии Шевелюк, “Стратегия устойчивой моды: от выращивания сырья до безопасной утилизации”

15.00 – 16.00 Лекция Маркуса Бергмана, “Меняющийся ландшафт постоянной текстильной промышленности”

16.00 – 17.00 Воркшоп Марии Трапп и Маркуса Бергмана “One Dear Thing – тематическое исследование прозрачности”

17.00 – 17.30 Кофе-брейк

17.30 – 18.00 Публичное интервью со Светланой Бевзой (BEVZA) вместе с Марией Моховой “Новые ценности моды в 2020 году”

18.00 – 18.15 Кофе-брейк

18.15 – 19.15 Панельная дискуссия “Может ли сознательное потребление спасти Планету?”, модерирует Татьяна Соловей

19.15 – 20.00 Коктейль и нетворкинг

20.00 – BE SUSTAINABLE! fashion summit show:

AZAVA, DEVO HOME, KLAPTYK FASHION, PREAPOCLO, RE-BEAU, REVICLO BY MARKOVA, UNA TERRA (catwalk, MA)

20.30 – Kami Kami (catwalk, MA)

Подробная информация о лекторах и их выступлениях

Маркус Бергман:

Маркус Бергман – эксперт по вопросам устойчивого развития. Несмотря на то, что он имеет экспертизу именно в текстильной промышленности, прежде всего в области устойчивых текстильных материалов, Маркус также проводит консультации в других сферах, комбинируя дисциплины стратегии бренда, маркетинга, коммуникаций и устойчивого развития.

Академическое образование Маркуса – международные отношения. Он принимал активное участие в распространении идей устойчивого производства в течение более чем 20 лет.

Меняющийся ландшафт постоянной текстильной промышленности

Наше отношение к моде и выбору одежды быстро меняется. Ритейл-сфера – не такая, как была раньше, и это означает, что устоявшиеся бизнес-модели быстро становятся неактуальными или отмирают.

Маркус Бергман дает широкую целостную перспективу будущему модной и текстильной промышленности, на примерах от исторических вопросов торговли в градопланировании и маркетинга. Он также определяет возможные стратегии утверждения компаний в современной и будущей среде.

Мария Трапп:

Как проектный менеджер “One Dear Thing”, Мария Трапп приложила усилий по обеспечению устойчивого развития во всей цепи производства текстиля, что характеризуется сложными и разнообразными процессами. Для того, чтобы конечный продукт воплощал идеалы дизайна и отвечал техническим свойствам, нужно иметь целостное и структурированное управление.

Мария по образованию инженер с профессиональным опытом в техническом консалтинге. Также она является инвестором.

“One Dear Thing – тематическое исследование прозрачности”

Ориентируясь на продажу только одного товара за один раз, “One Dear Thing” бросает вызов нашему представлению, почему и как мы покупаем товары. Высокая ценность каждого отдельного продукта создается благодаря предоставлению аудитории полной информации о цепочке производства, в том числе учитывая проблемы.

Мария Трапп и Маркус Бергман представляют процесс воплощения проекта и приводят примеры того, как другие могут учиться с этого длительного и сложного путешествия.

Клавдия Шевелюк:

Клавдия Шевелюк, консультант по устойчивому развитию, основательница Change Agency Responsible Future. Имеет 14 лет опыта работы на руководящих должностях в области B2B в ведущих юридических фирмах и группах компаний и успешный опыт запуска новых брендов и продуктов на рынке Украины. Совместно с партнерами из Эстонии и Швеции, сегодня Клавдия консультирует ведущие украинские и прибалтийские компании по вопросам внедрения стратегий, политик и программ устойчивого развития, а также разрабатывает нефинансовые отчеты, помогает проанализировать жизненный цикл разработки программы по привлечению заинтересованных сторон.

“Стратегии устойчивой моды: от выращивания сырья до безопасной утилизации”

В своей лекции эксперт расскажет, почему в постоянной бизнес-модели важна каждая цепочка формирования стоимости, и продемонстрирует примеры удачных фэшн-брендов, которые основываются на решениях от природы.

Публичное интервью со Светланой Бевзой

Одна из самых известных и успешных дизайнеров Украины вместе с fashion-редактором L’Officiel Ukraine поговорят о проблемах создания люксовой одежды, изготовленной в Украине, об отыскании актуального “tone of voice” в современном пространстве и о том, как создать устойчивую и этическую альтернативу меху.

Панельная дискуссия “Может сознательное потребление спасти планету?”

Словосочетание “сознательное потребление” за последние несколько лет приобрело большую популярность. Однако идеи, что сегодня на хайпе, часто дискредитируются, переходят в совершенно другие плоскости, переставая доносить важные сообщения. Более того, сознательное потребление в контексте модной индустрии стало главной темой дискуссий в медиапространстве, поскольку для моды понятие “conscious consumption” является достаточно парадоксальным. Активисты видят в этом едва ли не единственный выход для спасения планеты, корпорации же уверены, что сознательное потребление может только навредить экономике и уровню жизни работников текстильной промышленности. На панельной дискуссии “Может ли сознательное потребление спасти планету?” попробуем разобраться, как мы будем сознательно потреблять, чтобы действиетльно прийти к глобальным положительным изменениям модной индустрии, и нужно ли для этого отказываться от новой одежды в целом.

Участники панели:

• Марианна Бойко, эко-блогер, эко-тренер, радиоведущая, писательница, обладательница бренда Act Green

• Маркус Бергман, эксперт по вопросам устойчивого развития, соучредитель шведской компании “Galantus”

• Клавдия Шевелюк, консультантка по устойчивому развитию, основательница Change Agency Responsible Future.

Модератор дискуссии обозреватель отдела моды Vogue UA Татьяна Соловей.

BE SUSTAINABLE! Fashion Show

Образовательную часть саммита завершат показы украинских дизайнеров, которые выбрали путь изменений в направлении ответственной моды.

BE SUSTAINABLE! Show организовано в коллаборации с телеканалом ICTV и пройдет при поддержке Sustainable Fashion Pad.

Приглашение международных гостей состоялось при поддержке Посольства Королевства Швеция в Украине.

BE SUSTAINABLE! Space создан при поддержке инвестиционной компании Freedom Finance Ukraine.

Искреннюю благодарность и постоянную поддержку проекта выражаем компании DHL Express Ukraine.

Программа саммита открыта для посещения, поэтому узнать новую полезную информацию, найти решение, познакомиться и обменяться опытом могут те, кто успеют зарегистрироваться первыми – количество мест ограничено.

Регистрация гостей по ссылке.

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