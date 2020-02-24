Во время презентации Under Armour Ukrainian Majors Running League 2020 организаторы рассказали о ребрендинге Беговой Лиги, её этапы и главные спортивные события сезона.

В этом году Беговая Лига Украинских Мейджоров будет состоять из семи этапов в шести городах Украины: Киеве, Днепре, Львове, Запорожье, Одессе и Харькове:

“В 2020 году мы идем уже в пятый сезон Беговой Лиши. За это время количествео участников выросло втрое, с 17 000 в 2016 году. В этом году мы ожидаем более 55 000 бегунов на наших стартах. Это то доверие, которое у нас сегодня есть, и мы им гордимся, – поделился генеральный менеджер Run Ukraine Дмитрий Черницкий. – Мы изменили название – теперь мы Ukrainian Majors Running League, главная беговая лига Украины. Мы хотим стать для Украины чем-то таким, чем является Тур де Франс для Франции, мы хотим воплощать лучшие идеи, которые есть в европейском спорте, создать лучшие условия для наших участников”.

По итогу каждого этапа Лиги участникам будут начисляться баллы, а по окончанию сезона бегуны, пробежавшие все этапы Лиги, получат уникальную медаль финишера Лиги (по аналогии с медалью Six Star Finisher для финишеров “Большой шестерки” мейджор-марафонов мира) и смогут посоревноваться за призы.

Ранее Беговая Лига была ориентирована в основном на спортсменов-любителей, и в общем зачете не учитывались результаты самых быстрых атлетов. В этом году организаторы пересмотрели условия, и теперь за главные награды в Лиге будут соревноваться и любители, и профессионалы в семи различных спортивных категориях.

Титульным партнером Лиги стал бренд Under Armour.

“Under Armour Ukrainian Majors Running League – это звучит круто, это звучит гордо, – убежден Павел Колесник, маркетинг-менеджер бренда Under Armour. – Чем для нас важно сотрудничество с Run Ukraine и Біговою Лігою? Это не просто контакт с потенциальной аудиторией покупателей, нет. Это аудитория инфлюенсеров. Каждый из десяти тысяч бегунов, которые принимают участие в мероприятии, является лидером мнений, ведь он преодолевает себя, выходит на старт, делает последний рывок на финише. Именно эти люди вдохновляют и мотивируют не только нас как бренд, но и все свое окружение, и делают мир немного лучше”.

В новом беговом сезоне компания Run Ukraine расширила географию мероприятий и впервые добавила в календарь Under Armour Ukrainian Majors Running League 2020 полумарафон в Харькове, который состоится 4 октября.

Также в этом году впервые в истории беговой лиги одно из мероприятий состоится вечером, а значит, участники будут пересекать финишную черту уже на закате. Речь о четвертом ZAPORIZHSTAL HALF MARATHON, который организаторы перенесли с поздней осени на лето и планируют провести его 4 июля.

Финишеры забегов смогут посоревноваться за денежное вознаграждение. Общий призовой фонд в этом году вырос вдвое и составит 2 238 750 гривен.

<noscript><iframe title="Відеопрезентація медалі Under Armour Ukrainian Majors Running League 2020" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/OXsTSd-8DaU?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

По традиции бегуны будут преодолевать дистанции от 4.2 км до 42 км в индивидуальных и командных забегах. Также в этом году на всех мероприятиях можно пробежать “Ветеранскую десятку” для ветеранов АТО и командные забеги 4х10 км и 2х21 км. Самые маленькие участники также смогут испытать себя и получить свои первые медали на детских забегах. Уже второй год подряд участие детей в беговых мероприятиях Лиги бесплатное благодаря поддержке Министерства образования и науки Украины.

Также право на бесплатное участие имеют участники боевых действий и люди с инвалидностью, а для студентов, пенсионеров и переселенцев предусмотрена скидка в размере 30 %.

Команда Run Ukraine уже традиционно участвует в благотворительности через свои мероприятия. В этом году 1 доллар США с каждого финишера будет идти на развитие инфраструктуры тех городов, в которых будут проходить мероприятия Лиги.

Также Run Ukraine в партнерстве с издательницей Татьяной Гриневой будут реализовывать программу Kind Challenge, благодаря которой участники беговых мероприятий смогут стать “добрыми бегунами” и собирать деньги на разнообразные благотворительные инициативы.

Первый этап Беговой Лиги Украинских Мейджоров — юбилейный 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON состоится уже 4-5 апреля. Это первый полумарафон в Украине и пятый в мире, который получил престижный статус Silver Label от World Athletics.

Титульный партнер Ukrainian Majors Running League — Under Armour

Организатор — Run Ukraine