На острове Питерман, который находится в Антарктиде, настоящий беби-бум. У пингвинов и синеглазых бакланов появилось потомство.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

Синеглазых бакланов легко узнать по синим кольцам кожи вокруг темных глаз и оранжевыми наростами над клювом. Птенцы рождаются голыми, а через несколько дней покрываются коричневым пухом.

Примерно через 2 месяца пух сменяется коричневыми перьями, которые приобретает черный цвет до 2 лет. Интересно, что первые несколько недель после рождения родители продолжают “высиживать” малышей, согревать и кормить.

Также появляются первые пингвинята в Аделей. Первые несколько недель дети постоянно скрывается под родителей. Увидеть их фото можно лишь частично. Они рождаются в сером пушке, а через 2 месяца становятся бело-черными.

Примерно через 2 недели они начнут выходить из гнезд, а через 4 недели – собираться в “ясли” с другими пингвинятамы. Интересно, что взрослые пингвины носят детям еду и никогда не путают свое потомство с другими маленькими пингвинами.

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