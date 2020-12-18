Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.
Синеглазых бакланов легко узнать по синим кольцам кожи вокруг темных глаз и оранжевыми наростами над клювом. Птенцы рождаются голыми, а через несколько дней покрываются коричневым пухом.
Примерно через 2 месяца пух сменяется коричневыми перьями, которые приобретает черный цвет до 2 лет. Интересно, что первые несколько недель после рождения родители продолжают “высиживать” малышей, согревать и кормить.
Также появляются первые пингвинята в Аделей. Первые несколько недель дети постоянно скрывается под родителей. Увидеть их фото можно лишь частично. Они рождаются в сером пушке, а через 2 месяца становятся бело-черными.
Примерно через 2 недели они начнут выходить из гнезд, а через 4 недели – собираться в “ясли” с другими пингвинятамы. Интересно, что взрослые пингвины носят детям еду и никогда не путают свое потомство с другими маленькими пингвинами.
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- В голландском зоопарке DierenPark Amersfoort пара пингвинов-геев похитила яйца пары пингвинов-лесбиянок. В своем непрекращающемся стремлении вырастить птенца эта пара африканских пингвинов-самцов получила известность в прошлом году из-за кражи яйца у гетеросексуальной пары пингвинов.