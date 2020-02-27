Об этом сообщает белорусское агентство “Белта”.
Отмечается, что Лукашенко вспомнил об инициировании интеграции России и Беларуси вместе с первым президентом России Борисом Ельциным.
По мнению президента Беларуси, речь шла об экономической интеграции при сохранении территориальной целостности и суверенитета.
“Мы тогда вообще не говорили о том, что кто-то должен потерять суверенитет и независимость. При всех трудностях в те времена мы находили выходы из сложных вопросов. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и суматоха. И, как я уже сказал, принуждение к интеграции”, – заявил он.
Александр Лукашенко также подчеркнул, что государство поддерживает интеграцию “по классическим принципам, о которых знает весь мир”.
- В ноябре прошлого года стало известно, что Российская Федерация и Беларусь в рамках объединения в Союзное государство создадут единые парламент и правительство.
- В октябре в Минске состоялась акция под названием “митинг за независимость”. Несколько десятков участников акции протестовали против возможной интеграции с Россией.
- Ранее Александр Лукашенко заявлял, что союз Беларуси и России может развиваться только на равноправной основе и об объединении двух стран речи быть не может.