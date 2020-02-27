Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна готова интегрироваться с Россией, но это должно быть не так, как сейчас.

Об этом сообщает белорусское агентство “Белта”.

Отмечается, что Лукашенко вспомнил об инициировании интеграции России и Беларуси вместе с первым президентом России Борисом Ельциным.

По мнению президента Беларуси, речь шла об экономической интеграции при сохранении территориальной целостности и суверенитета.

“Мы тогда вообще не говорили о том, что кто-то должен потерять суверенитет и независимость. При всех трудностях в те времена мы находили выходы из сложных вопросов. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и суматоха. И, как я уже сказал, принуждение к интеграции”, – заявил он.

Александр Лукашенко также подчеркнул, что государство поддерживает интеграцию “по классическим принципам, о которых знает весь мир”.