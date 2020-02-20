Об этом шла речь в его выступлении на заседании Генеральной ассамблеи ООН, трансляцию ведет “Крым.Реалии”.
Как сообщалось ранее, во время своего выступления министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поднял вопрос о размещении миротворческих сил Организации Объединенных Наций на российско-украинской границе.
Представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков подчеркнул, что недавнее обострение конфликта на Донбассе “вызывает обеспокоенность”. Он выразил готовность Беларуси и в дальнейшем оказывать помощь в вопросе урегулирования.
“Мы продолжаем последовательно поддерживать процесс мирного урегулирования конфликта и вносим свой посильный вклад в этот процесс в Минске. … Мы также оказываем содействие Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Мы готовы и дальше содействовать проведению переговоров на минской площадке в любых форматах, в том числе и на самом высоком уровне, как это было сделано в 2015 году”, — сказал он.
Также он добавил, что в случае, если будет принято решение о размещении миротворческой миссии ООН на Донбассе, Беларусь готова присоединиться к ней.
“Как неоднократно заявлял президент Беларуси Александр Лукашенко, мы готовы внести свой практический вклад в деятельность возможной миротворческой миссии ООН в регионе, если на это будет воля и согласие всех без исключения сторон”, — подчеркнул Рыбаков.
- Накануне министр Вадим Пристайко сообщал, что Украина будет настаивать на введении миротворцев не только на линии соприкосновения, как того хочет Российская Федерация, а на всей незаконно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.
- В сентябре 2019 года министр Вадим Пристайко заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает введение миротворцев на территорию Донбасса только как “план Б” в случае, если Минские договоренности “не сработают”.
- В декабре пятый президент Украины Петр Порошенко дал советы нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому в контексте того, как нужно вести себя и о чем помнить на переговорах в формате “Нормандии”. Одним их них было привлечение миротворческой миссии ООН на Донбасс.