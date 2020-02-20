Об этом шла речь в его выступлении на заседании Генеральной ассамблеи ООН, трансляцию ведет “Крым.Реалии”.

Как сообщалось ранее, во время своего выступления министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поднял вопрос о размещении миротворческих сил Организации Объединенных Наций на российско-украинской границе.

Представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков подчеркнул, что недавнее обострение конфликта на Донбассе “вызывает обеспокоенность”. Он выразил готовность Беларуси и в дальнейшем оказывать помощь в вопросе урегулирования.

“Мы продолжаем последовательно поддерживать процесс мирного урегулирования конфликта и вносим свой посильный вклад в этот процесс в Минске. … Мы также оказываем содействие Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Мы готовы и дальше содействовать проведению переговоров на минской площадке в любых форматах, в том числе и на самом высоком уровне, как это было сделано в 2015 году”, — сказал он.

Также он добавил, что в случае, если будет принято решение о размещении миротворческой миссии ООН на Донбассе, Беларусь готова присоединиться к ней.

“Как неоднократно заявлял президент Беларуси Александр Лукашенко, мы готовы внести свой практический вклад в деятельность возможной миротворческой миссии ООН в регионе, если на это будет воля и согласие всех без исключения сторон”, — подчеркнул Рыбаков.