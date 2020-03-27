Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране не отменят празднование "Дня Победы" из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает беларусское агентство “БЕЛТА”.

По словам Лукашенко, празднование Дня Победы “не потеряется в негативном информационном потоке”.

Президент заявил, что подготовка к празднованию в республике продолжается и в государстве не будут отменять никакие запланированные мероприятия.

“Вы не волнуйтесь, это не самая большая проблема для Беларуси – сделать так, чтобы об этой войне не забыли”, – сказал он.

Помимо того, Лукашенко заявил, что также планирует поехать на парад 9 мая в Москву.

“Если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет. Ясно, что из Украины никто не поедет”.