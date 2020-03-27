Об этом сообщает беларусское агентство “БЕЛТА”.
По словам Лукашенко, празднование Дня Победы “не потеряется в негативном информационном потоке”.
Президент заявил, что подготовка к празднованию в республике продолжается и в государстве не будут отменять никакие запланированные мероприятия.
“Вы не волнуйтесь, это не самая большая проблема для Беларуси – сделать так, чтобы об этой войне не забыли”, – сказал он.
Помимо того, Лукашенко заявил, что также планирует поехать на парад 9 мая в Москву.
“Если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет. Ясно, что из Украины никто не поедет”.
- Утром сообщалось, что в Украине зафиксировано 218 случаев заражения коронавирусом COVID-19 (в том числе 47 в Киеве). За сутки было подтверждено 62 новых случая.
- В Украине коронавирусом COVID-19 чаще всего болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет.