Про це повідомляє пресслужба компанії.

Призупинення польотів в Україну пов’язано із забороною українського уряду на виконання авіарейсів в Білорусь.

“Авіакомпанія змушена скасувати польоти в / з Києва, Львова, Одеси і Харкова з 26 травня по 25 серпня 2021 року. 25 травня також скасовуються нічні рейси B2 847 до Києва (час вильоту 22:40) і B2 833 до Одеси (час вильоту 23 : 40) “- говориться в повідомленні.

В “Бєлавіа” розповіли, що пасажири, у яких були придбані квитки в зазначені дати, зможуть повернути їх повну вартість без штрафів або змінити дату вильоту впродовж строку дії авіаквитка.