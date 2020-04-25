Об этом сообщает местный журнал Le Soir.
Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес сообщила, что с 4 мая возобновят работу промышленные предприятия.
Спустя неделю, с 11 мая, возобновят работу все магазины.
Второй этап стартует 18 мая. С этого дня планируется возобновить обучение в школах, с приоритетом для учеников выпускных классов. В классах будет не более 10 учеников. Учащиеся старше 12 лет, должны будут носить маски.
На втором этапе возобновят работу предприятия сферы услуг и музеи.
В это же время будет разрешено ходить в гости, а также проводить свадьбы, похороны и различные другие мероприятия при ограниченном количестве людей.
Третий этап начнется 8 июня и будет финальным. В это время начнут восстанавливать работу рестораны и отели, компании, предлагающие туристические услуги.
При этом, в стране введут “масочный режим”, который нужно будет соблюдать в общественном транспорте и школах.
В стране будут проводить массовое тестирование, ежедневно делать по 25 тысяч тестов.
Премьер-министр пояснила, что если на каком-то из этапов эпидемиологическая ситуация будет негативной, то есть количество заражений будет расти, то возможно введение повторных ограничений.
В стране карантин был введен 12 марта. За это время в стране переболели 44 тысячи граждан, из которых около 6,5 тысяч пациентов умерли.
- 21 апреля стало известно, что власти Австрии намерены еще больше ослабить карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Так, с 15 мая в стране хотят открыть для посещения рестораны и церкви.
- Власти Польши анонсировали поэтапный выход из карантина с 19 апреля. “Масочный режим” для граждан начал действовать 16 апреля.
- В Словакии смягчают карантинные ограничения. Уже со среды, 22 апреля, в государстве откроют все магазины и учреждения, площадь которых составляет меньше 300 метров квадратных. Также будут открыты рестораны и бары с работой на вынос.