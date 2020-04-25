Правительство Бельгии утвердило план по выходу страны из карантина в связи с эпидемией коронавируса. С 4 мая ограничения начнут отменять в три этапы.

Об этом сообщает местный журнал Le Soir.

Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес сообщила, что с 4 мая возобновят работу промышленные предприятия.

Спустя неделю, с 11 мая, возобновят работу все магазины.

Второй этап стартует 18 мая. С этого дня планируется возобновить обучение в школах, с приоритетом для учеников выпускных классов. В классах будет не более 10 учеников. Учащиеся старше 12 лет, должны будут носить маски.

На втором этапе возобновят работу предприятия сферы услуг и музеи.

В это же время будет разрешено ходить в гости, а также проводить свадьбы, похороны и различные другие мероприятия при ограниченном количестве людей.

Третий этап начнется 8 июня и будет финальным. В это время начнут восстанавливать работу рестораны и отели, компании, предлагающие туристические услуги.

При этом, в стране введут “масочный режим”, который нужно будет соблюдать в общественном транспорте и школах.

В стране будут проводить массовое тестирование, ежедневно делать по 25 тысяч тестов.

Премьер-министр пояснила, что если на каком-то из этапов эпидемиологическая ситуация будет негативной, то есть количество заражений будет расти, то возможно введение повторных ограничений.

В стране карантин был введен 12 марта. За это время в стране переболели 44 тысячи граждан, из которых около 6,5 тысяч пациентов умерли.