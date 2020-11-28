Об этом сообщает издание Politico.
С соответствующим заявлением выступил премьер-министр страны Александр Де Кроо.
Карантинные меры будут ослаблены со следующей недели.
Так, со вторника, 1 декабря, будут открыты все магазины товаров не первой необходимости. Их закрыли в начале ноября в рамках ужесточения карантина.
Но посетители должны будут совершать покупки в одиночку и не смогут оставаться в магазине более 30 минут.
Со вторника также смогут работать музеи и бассейны.
При этом бары, рестораны и другие предприятия в сфере гостеприимства будут закрыты как минимум до 15 января. То же самое касается парикмахерских и косметологических салонов, сообщает издание The Brussels Times.
В канун Рождества начало комендантского часа в Валлонии и в Брюсселе будет перенесено с 22:00 на полночь.
Домохозяйства смогут пригласить еще одного человека на празднование Рождества. А люди, которые живут одни, смогут пригласить двух гостей.
В канун Нового года такого послабления правил не будет. Фейерверки будут запрещены.
Зимние поездки и поездки в “красные” зоны категорически не рекомендуются. Контроль на границах будет усилен.
Де Кроо сообщил, что связался с правительствами Швейцарии и Австрии, чтобы попросить их закрыть горнолыжные курорты. Обе страны пока что выступают против этого.
Дальнейшее смягчение карантинных мер в Бельгии не предвидится до середины января.
“Ситуация в нашей стране лучше, чем несколько недель тому назад. Нам удалось переломить очень опасную тенденцию. Однако теперь это вопрос настойчивости и продолжения усилий последних четырех недель… Если мы ослабим меры слишком рано, цифры взлетят до небес. Тогда у нас будет третья волна, которая будет даже хуже, чем вторая. Мы должны пережить зиму. Наша общая цель должна заключаться в том, чтобы цифры (показатели инфицирования коронавирусом, – ред.) неуклонно снижались, а затем удерживать их на низком уровне”, – подчеркнул премьер Бельгии.
Небольшое ослабление карантинных ограничений в стране происходит на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. Согласно официальным данным, с 17 по 23 ноября в день регистрировали в среднем 2765 случаев заражения (это значительно меньше, чем неделей ранее).
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