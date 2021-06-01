Бельгія відкликає свого посла в Південній Кореї Пітера Лескушье після інциденту, коли його дружина вдарила жінку в Сеулі.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Інцидент стався в квітні в сеульському магазині одягу. Тоді дружина Лескуйера, Сян Сюецю, вдарила одну з продавщиць по обличчю.

На відео, яке розійшлося в мережі видно, як Сян сперечається з двома продавцями після того, як одна з жінок запитала її про куртку, в яку вона була одягнена, помилково вважаючи, що вона могла її вкрасти.

Співробітниця магазина, спробувала поглянути на етикетку всередині куртки дружини посла, коли вона побачила, що куртка була не з магазину, вона вибачилася і повернулася на сові місце, але Сян пішла за нею. Після цього вона спочатку штовхнула продавщицю, а потім вдарила її по обличчю.

Поліція Сеула спочатку заявила, що вона не може бути притягнута до відповідальності через дипломатичну недоторканність. Пізніше дружина бельгійського дипломата зустрілася з працівниками магазину і вибачилася за свою поведінку.

Однак в МЗС Бельгії все одно вирішили відкликати посла вже цього літа. Там заявили, що Пітер Лескушье через ситуацію, що склалася не зможе в подальшому “безтурботно” працювати в Південній Кореї.