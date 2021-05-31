Бельгійська важкоатлетка Анна Ван Беллінген заявила, що дозволяти трансгендерній новозеландській спортсменці Лорел Габбард брати участь у жіночих змаганнях на Олімпійських іграх у Токіо несправедливо і що ситуація "схожа на поганий жарт".

Про це повідомлє агентство Reuters.

Важкоатлетка з Нової Зеландії Лорел Габбард стане першим спортсменом-трансперсоною, який пройшов кваліфікацію на Олімпійські ігри.

Анна Ван Беллінген, яка змагається в тому самому дивізіоні + 87 кг, що і Габбард, сказала, що повністю підтримує трансгендерну спільноту, але принцип включення не повинен бути “за рахунок інших”.

“Той, хто тренувався у важкій атлетиці на високому рівні, знає, що це правда: ця конкретна ситуація несправедлива щодо спорту та спортсменів”, – сказала вона виданню Олімпійських ігор Insidethegames.

З 2015 року Габбард має право брати участь у Олімпійських іграх. Тоді Міжнародний Олімпійський комітет (МОК) випустив нові правила, які дозволяють будь-якому трансгендерному спортсмену змагатися в жіночій команді за умови, що їхній рівень тестостерону буде нижче 10 наномоль на літр протягом як мінімум 12 місяців до першого змагання.

Багато вчених критикують ці рекомендації, кажучи, що вони малі для зменшення біологічних переваг тих, хто пройшов статеве дозрівання як чоловік, включаючи щільність кісток і м’язів.

“Я розумію, що для спортивних авторитетів ніщо так не просто, як слідування вашому здоровому глузду, і що існує багато недоцільностей при вивченні такого рідкісного явища, але для спортсменів все це здається поганим жартом. Через подібні випадки деякі спортсмени не зможуть змінити своє життя – втратять медалі і олімпійські кваліфікації. Ми безсилі”, – додала Ван Беллінген.

Сама Габбард вважає, що має право на участь в змаганнях.

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Важкоатлетка з Нової Зеландії Лорелла Габбард змінила стать в 2012 році. Відзначимо, що до 35 років Габбард була чоловіком під ім’ям Гевін і навіть входила в чоловічу збірну своєї країни.

Після цього вікова штангістка домоглася успіху на чемпіонаті світу-2017 – Габбард стала віце-чемпіонкою світу у ваговій категорії понад 90 кг. Потім Габбард виграла Тихоокеанські гри. Медалі були завойовані за всіма правилами – Габбард виконала вимоги МОК щодо генної терапії.

Варто зазначити, що важка атлетика була в центрі дебатів з приводу справедливості участі в них трансгендерних спортсменів.