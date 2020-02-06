Об этом сообщает пресс-служба бельгийских ВВС в Twitter.
“Третий взлет по тревоге в 2020 году для отряда истребителей F-16 ВВС Бельгии в Литве”, – сказано в сообщении.
При этом к публикации прикреплена фотография, на которой видно бельгийский истребитель и российский самолет-заправщик Ил-78М.
Уточняется, что данный российский самолет принадлежит к 203-му авиационному полку ВВС РФ, базирующемуся в Рязани.
Сообщается, что такой самолет-заправщик предназначен для дозаправки в воздухе бомбардировщиков, истребителей или штурмовиков.
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