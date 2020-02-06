Об этом сообщает пресс-служба бельгийских ВВС в Twitter.

“Третий взлет по тревоге в 2020 году для отряда истребителей F-16 ВВС Бельгии в Литве”, – сказано в сообщении.

При этом к публикации прикреплена фотография, на которой видно бельгийский истребитель и российский самолет-заправщик Ил-78М.

Уточняется, что данный российский самолет принадлежит к 203-му авиационному полку ВВС РФ, базирующемуся в Рязани.

Сообщается, что такой самолет-заправщик предназначен для дозаправки в воздухе бомбардировщиков, истребителей или штурмовиков.