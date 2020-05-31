У племянника бельгийского короля Филиппа, принца Йоахима, виявили коронавирус после посещения вечеринки в Испании.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Иоахим отправился в Испанию из Бельгии 24 мая для прохождения практики. На вечеринку в южном городе Кордова 28-летний принц попал 26 мая.

По данным газеты El Pais, помимо бельгийского принца, на мероприятии присутствовали еще 26 человек. Это является нарушением правил карантина, так как максимальное людей, которым разрешено встречаться, в настоящее время составляет 15 человек.

Испанская полиция начала расследование инцидента, и те, кто нарушил ограничения, могут быть оштрафованы на сумму от 600 до 10 000 евро.

Принц находится на десятом месте в очереди на бельгийский трон.

Региональный представитель испанского правительства в Кордове Рафаэла Валенсуэла сообщила, что все участники вечерники отправлены на карантин.