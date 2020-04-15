Супермодель Белла Хадид устроила фотосессию для итальянского Vogue у себя дома с помощью сервиса видеозвонков Facetime.

Об этом звезда рассказала в своем Instagram.

Хадид показала фото страниц нового выпуска журнала Vogue Италия со своими снимками. На опубликованных фото обнаженная модель прикрывается букетом засохших роз и парой туфель.

Модель рассказала, что фотосессия происходила у нее дома. При этом ее консультировали с помощью FaceTime стилистка Хейли Волленс и фотограф Брайанна Кароцци.

“Времена меняются, и работа из дома приобретает новое значение… Новые кадры для Vogue Италия, снятые и стилизованные с помощью FaceTime благодаря моим карантинным королевам Хейли Волленс и Брайанне Кароцци. Люблю. Мне невероятно повезло принять участие в этой съемке”, — написала она.

Также Хадид показала, как шел рабочий процесс.