Об этом в интервью телеканалу “Прямый” заявил пятый президент, лидер партии “Европейская Солидарность” Петр Порошенко.

Как известно, он также отметил, что в 2018 году как Верховный Главнокомандующий ВСУ санкционировал эту операцию спецслужб.

“Я могу подтвердить, что это был вопрос нашего международного военного сотрудничества. И мало это целью собрать, вытянуть и тех, кто участвовал в террористической атаке на самолет МH-17, и тех, кто участвовал в сбивании Ил-76 с украинским десантниками в Луганском аэропорту. И тех, кто делал террористические атаки против гражданского населения”, – сообщил Порошенко.

Он также подтвердил намерения международной сети Bellingcat, котора в свое время собрала показания против русских террористов в деле MH-17 провести собственное расследование спецоперации по “вагнеровцам”.

“Могу сказать, что я очень хорошо знаю методы работы Bellingcat и я очень благодарен им за ту большую исследовательскую работу, которую они сделали и которую мы использовали как Украина в деле в Гааге против де-факто террористов, сбили самолет MH-17. Материалы Bellingcat были очень полезны”, – напомнил пятый президент.

Порошенко также отметил, что по его данным необходимые материалы по делу “вагнеровцев” уже располагает Bellingcat.