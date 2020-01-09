Основатель Bellingcat Элиот Хиггинс заявил, что они проведут расследование авиакатастрофы самолета Boeing-737 компании МАУ в Тегеране (Иран).

Об этом он написал в Тwitter.

По его словам, авиакатастрофа стала следствием атаки из зенитного ракетного комплекса “Тор”.

As yet unverified image of the remains of a possible surface to air missile doing the rounds at the moment https://t.co/yNpD96KCZh — Eliot Higgins (@EliotHiggins) 8 января 2020 г.

Он обратил внимание на фото, опубликованное пользователем соцсети под именем Ashkan Monfared.

“Этот фрагмент обнаружен на месте крушения украинского пассажирского самолета, упавшего перед домом местного жителя. Разве самолет так выглядит? Разве это не ракета?” – подписал он фото.

Представитель Bellingcat отметил, что эту информацию еще нужно проверить. Также необходимо проверить подлинность снимка.

По его словам, Bellingcat проверит версию о возможной атаке на самолет из ЗРК “Тор”.

“Мы рассмотрим последнее известное местонахождение самолета (в воздушном пространстве) и расстояние до него от иранских военных баз, и посмотрим, находился ли он в радиусе действия систем “Тор”. Это не зависит от проверки подлинности изображения”, – написал Хиггинс.

Хиггинс отметил, что стоит с осторожностью относиться к любого рода информации по поводу причин авиакатастрофы до того момента, пока не будет официальных данных о точном местонахождении запечатленного на фотографии обломка.