Гражданин России Вадим Красиков, который под вымышленным именем Вадима Соколова застрелил в прошлом году в Берлине уроженца Грузии Зелимхана Хангошвили, перед поездкой в Европу тренировался на базе спецназа ФСБ "Вымпел", неоднократно посещал Антитеррористическое управление ФСБ на проспекте Вернадского и много раз созванивался с одним действующих и несколькими бывшими сотрудниками "Вымпела".

Об этом говорится в расследовании группы Bellingcat, немецкого журнала Der Spiegel и российского издания The Insider.

Напомним, 23 августа в Берлине был убит 40-летний бывший командир чеченских повстанцев Зелимхан Хангошвили.

Хангошвили был гражданином Грузии. Он участвовал во второй чеченской войне против российских войск и был близким соратником чеченского президента Аслана Масхадова, который руководил сопротивлением чеченцев против России. В итоге Хангошвили бежал в Германию.

Международная группа журналистов-расследователей Bellingcat выяснила, что убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе прошлого года было запланировано и организовано российской Федеральной службой безопасности. Авторы утверждают, что им удалось найти новые подтверждения того, что убийство Зелимхана Хангошвили в Берлине было организовано спецподразделением ФСБ “Вымпел”.

Журналисты-расследователи выяснили как Центр специальных назначений ФСБ готовил киллера-рецидивиста Вадима Красикова для этого убийства, а также установили некоторые подробности перемещений Красикова по Европе.

Bellingcat удалось найти номер телефона, которым Красиков пользовался в России до убийства в Берлине. Данные о звонках с этого номера позволили расследователям утверждать, что связь “берлинского убийцы” с ФСБ была постоянной и ставила своей целью именно подготовку к операции по убийству Хангошвили.

Одним из постоянных контактов киллера был Эдуард Бендерский (он отрицает знакомство с Красиковым), ветеран “Вымпела” и тесть российского хакера Максима Якубца, подозреваемого в работе на ФСБ.

Данные биллинга свидетельствуют, что Красиков неоднократно посещал основные тренировочные базы Центра специального назначения ФСБ (руководитель – генерал-полковник Александр Тихонов). Как минимум восемь раз в 2019 году Красиков был на базе ЦСН ФСБ в Балашихе под Москвой. В последний раз – 8 августа, всего за несколько дней до того, как отправился в Европу.

Фото: Места, посещенные Красиковым, судя по биллингу его телефона. Цифра — это число дней, проведенных в данном месте

К тому же Красиков посещал здание Национального антитеррористического центра и аналитического центра ФСБ, а также офис возглавляемой Бендерским ассоциации “Вымпел-А” и постоянно созванивался с ее сотрудниками.

При этом журналисты утверждают, что и ФСБ, и российская полиция знали о личности задержанного убийцы, но солгали немецким властям, отрицая, что “Вадим Соколов” был не настоящей личностью. Одновременно с тем россияне пытались уничтожить все публичные данные, касающиеся подлинной личности убийцы, а также данные, связанные с его ближайшими родственниками.

“Это расследование окончательно устанавливает, что главная служба безопасности российского государства подготовила и совершила экстерриториальное убийство в столице Германии в 2019 году. Альтернативные гипотезы, связывающие убийство с криминальными группировками главы Чечни Рамзана Кадырова или даже личная месть бывших или нынешних сотрудников службы безопасности, теперь могут быть исключены как маловероятные”, – отметили в Bellingcat.