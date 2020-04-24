Об этом идет речь в совместном расследование Bellingcat, The Insider и Der Spiegel.
Как сообщалось ранее, 14 апреля сотрудники Службы безопасности Украины задержали генерал-майора спецслужбы Валерия Шайтанова, который, по информации правоохранителей, поддерживал контакты с полковником ФСБ РФ Игорем Егоровым. В тот же день следователи СБУ объявили ему о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена) и ст. 258 (террористический акт).
Журналисты-расследователи изучили материалы, предоставленные СБУ, в том числе — записи переговоров между Шайтановым, Егоровым и третьим неназванным лицом, в ходе которого, как предполагается, обсуждалась подготовка к убийству Адама Осмаева (гражданин РФ чеченского происхождения, проживающий в Украине и воевавший вместе с украинскими силами на Донбассе).
Изучая материалы СБУ, журналисты выяснили, что Егоров, фигурирующий в деле Шайтанова, ранее попадал в их поле зрения как возможный фигурант дела о катастрофе малазийского рейса МН17 с позывным “Эльбрус”.
По информации Bellingcat, Егоров является старшим офицером элитного подразделения ФСБ “Вымпел”. В 2014-2015 годах офицер много путешествовал между Москвой, Ростовом и Симферополем, под своим именем, а также под псевдонимом Игорь Семенов.
В свою очередь “Эльбрус” впервые упоминался в ноябре 2014 года. Тогда блогер-сепаратист и военный корреспондент Борис Рожин сообщал о неудачной попытке двух военных командиров, назначенных Москвой, — “Дельфин” и “Эльбрус”, — объединить более 20 разрозненных и воюющих пророссийских вооруженных группировок в самопровозглашенную “Луганскую Народную Республику”. В 2016 “Эльбрус” упоминался в расследовании российских журналистов касательно похищение украинской военнослужащей Надежды Савченко, как “советник руководства ЛНР от ФСБ”.
В начале 2019 года Bellingcat впервые предположили, что именно полковник Егоров может быть тем самым “Эльбрусом”. В ноябре 2019 года эта идея нашла подтверждения.
Так, в одном из разговоров боевиков, перехваченных и опубликованных Объединенной следственной группой (JIT), которая расследует дело о катастрофе малазийского авиарейса MH17, представители незаконных вооруженных формирований обсуждают “Эльбруса”, называя его имя и должность.
“В одном разговоре, перехваченном 16 июля 2014 года (за день до падения MH17), боевик спрашивает своего товарища, встречался ли он с — судя по контексту — недавно прибывшим командиром “Эльбрусом”. Этот боевик продолжает объяснять, что он знал “Эльбруса” по “крымским событиям”, ссылаясь на проект аннексии Крыма, и описывает его как офицера из “Вымпела” ФСБ по имени Игорь. Он также описывает Игоря “Эльбруса” как человека с дефектом речи, по которому его также можно идентифицировать в аудиозаписи Егорова, опубликованной СБУ”, — заявили в Bellingcat.
На основании изложенных выше фактов журналисты предположили, что Егоров может быть причастен к делу касательно катастрофы.
“Учитывая, что его прибытие было незадолго до трагического сбития MH17 российской ракетой “Бук”, такая роль делает “Эльбруса” человеком, который интересует расследование MH17, что частично объясняет публикацию перехваченных JIT разговоров”, — отметили они.
- 16 апреля Шевченковский районный суд Киева избрал для генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова, подозреваемого в работе на ФСБ России, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
- СБУ задержала бывшего сотрудника Центра спецопераций “Альфа”, фигуранта дела генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, подозреваемого в работе на ФСБ России.