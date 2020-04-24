Журналисты-расследователи выяснили, что полковник ФСБ, фигурирующий в деле генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, может быть причастен к делу о катастрофе MH17.

Об этом идет речь в совместном расследование Bellingcat, The Insider и Der Spiegel.

Как сообщалось ранее, 14 апреля сотрудники Службы безопасности Украины задержали генерал-майора спецслужбы Валерия Шайтанова, который, по информации правоохранителей, поддерживал контакты с полковником ФСБ РФ Игорем Егоровым. В тот же день следователи СБУ объявили ему о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена) и ст. 258 (террористический акт).

Журналисты-расследователи изучили материалы, предоставленные СБУ, в том числе — записи переговоров между Шайтановым, Егоровым и третьим неназванным лицом, в ходе которого, как предполагается, обсуждалась подготовка к убийству Адама Осмаева (гражданин РФ чеченского происхождения, проживающий в Украине и воевавший вместе с украинскими силами на Донбассе).

Изучая материалы СБУ, журналисты выяснили, что Егоров, фигурирующий в деле Шайтанова, ранее попадал в их поле зрения как возможный фигурант дела о катастрофе малазийского рейса МН17 с позывным “Эльбрус”.

По информации Bellingcat, Егоров является старшим офицером элитного подразделения ФСБ “Вымпел”. В 2014-2015 годах офицер много путешествовал между Москвой, Ростовом и Симферополем, под своим именем, а также под псевдонимом Игорь Семенов.

В свою очередь “Эльбрус” впервые упоминался в ноябре 2014 года. Тогда блогер-сепаратист и военный корреспондент Борис Рожин сообщал о неудачной попытке двух военных командиров, назначенных Москвой, — “Дельфин” и “Эльбрус”, — объединить более 20 разрозненных и воюющих пророссийских вооруженных группировок в самопровозглашенную “Луганскую Народную Республику”. В 2016 “Эльбрус” упоминался в расследовании российских журналистов касательно похищение украинской военнослужащей Надежды Савченко, как “советник руководства ЛНР от ФСБ”.

В начале 2019 года Bellingcat впервые предположили, что именно полковник Егоров может быть тем самым “Эльбрусом”. В ноябре 2019 года эта идея нашла подтверждения.

Так, в одном из разговоров боевиков, перехваченных и опубликованных Объединенной следственной группой (JIT), которая расследует дело о катастрофе малазийского авиарейса MH17, представители незаконных вооруженных формирований обсуждают “Эльбруса”, называя его имя и должность.

“В одном разговоре, перехваченном 16 июля 2014 года (за день до падения MH17), боевик спрашивает своего товарища, встречался ли он с — судя по контексту — недавно прибывшим командиром “Эльбрусом”. Этот боевик продолжает объяснять, что он знал “Эльбруса” по “крымским событиям”, ссылаясь на проект аннексии Крыма, и описывает его как офицера из “Вымпела” ФСБ по имени Игорь. Он также описывает Игоря “Эльбруса” как человека с дефектом речи, по которому его также можно идентифицировать в аудиозаписи Егорова, опубликованной СБУ”, — заявили в Bellingcat.

На основании изложенных выше фактов журналисты предположили, что Егоров может быть причастен к делу касательно катастрофы.