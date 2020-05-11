Об этом сообщила пресс-служба партии “Белорусский национальный фронт”.

В партии заявили, что не будут выдвигать кандидата на президентских выборах. При этом заседание руководящего органа по этому поводу проходило онлайн из-за угрозы коронавируса.

“Сайм партии “БНФ” принял решение о неучастии партии в президентских выборах 2020 года. Партия не будет выдвигать своего кандидата и не будет поддерживать других кандидатов”, – сказано в заявлении.

Такое решение оппозиционеры объяснили пандемией коронавируса и тем, что власть Беларуси проигнорировала рекомендации по поводу изменения выборного законодательства.

“Проведение избирательной кампании в условиях пандемии чрезмерно безответственно и опасно. В то время, когда другие европейские страны принимают обоснованные решения отложить выборы, даже с намного меньшим числом больных”, – говорится в заявлении партии.

Также не планируют принимать участия в президентских выборах и в партии “Справедливый мир”.

“Белорусская партия левых оценивает данное решение как безответственное и преступное. Проведение в ближайшие три месяца предвыборной кампании в Беларуси в условиях стремительного распространения коронавирусной инфекци ставит под угрозу жизнь и здоровье огромного количества людей”, – говорится в заявлении.