В Сети появился новый фейк на фоне протестов против расизма о том, что "белые" полицейские в США якобы моют ноги темнокожим пасторам.

Об этом рассказывают #Буквы.

Очередной фейк появился после публикации в социальных сетях скриншотов “молитвенной прогулки” в американском городе Кери, которая была организована церковью Legacy Center Church.

При этом на видеозаписях можно увидеть, как сначала десятки участников прогулки просто шли с транспорантами и молились, потом пасторы присели на лавку, а участники поставили у их ног тазы с водой.

После этого одна из организаторов попросила присоединиться к ритуалу темнокожую полицейскую, которая в свою очередь подошла, стала на колени и наклонила голову. После нее так же поступили двое “белых” полицейских.

При этом, судя по видео, можно утверждать, что полицейские не мыли ноги пасторам. Это делали совсем другие люди.

Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступив коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.

28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии, связанные с убийством темнокожего Джорджа Флойда белыми полицейскими. 30 мая во время ряд протестующих устроили погромы в магазинах.

Уже 1 июня протесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда охватили всю страну. Позднее протесты начались в Европе и по всему миру. Протесты продолжаются по сей день.

2 июня в результате общественных беспорядков на территории США как минимум шестеро офицеров полиции пострадали вследствие полученных огнестрельных ранений. 3 июня стало известно, что в результате протестов погибли 13 человек.

На фоне массовых протестов в США участились случаи мародерства, в ряде американских городов был введен комендантский час. К 4 июня количество задержанных во время массовых протестов достигло 10 тысяч человек.

Помимо этого, по подсчетам журналистского проекта Bellingcat, во время протестов в США офицеры полиции 157 раз применяли силу к журналистам. Этот показатель выше, чем за весь прошлый год.

5 июня генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что иностранные силы, а также экстремистские группировки используют протесты в связи со смертью Джорджа Флойда в своих интересах.

Президент США Дональд Трамп сравнил участников массовых беспорядков в США с членами антифашистской организации “Антифа”, которую он ранее предлагал признать террористической. Затем – обвинил движение “Антифа” в массовых беспорядках. Что это за движение можно прочитать по ссылке.

Также Дональд Трамп угрожал, что в случае, если руководители штатов или городов откажутся “предпринять действия, необходимые для защиты жизни и имущества их жителей”, он будет ссылаться на Закон о восстании 1807 года, который позволяет президенту развернуть вооруженные силы США для подавления общественных беспорядков. В Пентагоне это заявление осудили, отметив, что развертывание армии для подавления протестов в США неуместно. Уже 3 июня Пентагон направил 1600 военных в федеральный округ Колумбия для сдерживания протестов.

Генерал, экс-министр обороны США Джеймс Мэттис раскритиковал президента США Дональда Трампа за угрозы использовать военных, чтобы подавить массовые протесты, обвинив его в попытке “разделить страну”. Бывший глава аппарата Белого дома Джон Фрэнсис Келли согласился с мнением Мэттиса.

На фоне протестов и неоднозначной реакции президента республиканцы засомневались, поддержат ли Трампа на выборах. Уже 7 июня первый сенатор-республиканец принял участие в акциях протестах. Им стал сенатор от штата Юта Митт Ромни, который присоединился к протестующим в Вашингтоне.