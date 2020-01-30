Белый дом выступает против публикации книги Джона Болтона

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Представители Совета национальной безопасности сообщили Болтону, что в книге содержатся “совершенно секретные” детали, которые должны быть изъяты из рукописи.

“В рукописи содержится значительный объем засекреченной информации. Некоторые сведения даже относятся к категории “совершенно секретно”. <…> Книга не может быть опубликована или обнародована иным образом без удаления засекреченной информации”, – говорится в письме Белого дома.

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что письмо не было “угрозой” бывшему советнику по национальной безопасности Болтону. Но защита президента Трампа в его судебном процессе по импичменту теперь находится ​​под угрозой из-за откровений в книге.

Сообщается, что в рукописи содержатся слова президента Трампа, где он прямо говорит Болтону, что он откажется от военной помощи США Украине, чтобы надавить на Украину, и это поможет ему выиграть выборы в США в 2020 году.

Кроме того, высокопоставленные представители Республиканской партии сейчас всячески пытаются воспрепятствовать тому, чтобы Болтон свидетельствовал в Сенате по делу об импичменте Дональда Трампа.