Белый дом выступает против публикации книги Джона Болтона

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.
Представители Совета национальной безопасности сообщили Болтону, что в книге содержатся “совершенно секретные” детали, которые должны быть изъяты из рукописи.
“В рукописи содержится значительный объем засекреченной информации. Некоторые сведения даже относятся к категории “совершенно секретно”. <…> Книга не может быть опубликована или обнародована иным образом без удаления засекреченной информации”, – говорится в письме Белого дома.
Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что письмо не было “угрозой” бывшему советнику по национальной безопасности Болтону. Но защита президента Трампа в его судебном процессе по импичменту теперь находится под угрозой из-за откровений в книге.
Сообщается, что в рукописи содержатся слова президента Трампа, где он прямо говорит Болтону, что он откажется от военной помощи США Украине, чтобы надавить на Украину, и это поможет ему выиграть выборы в США в 2020 году.
Кроме того, высокопоставленные представители Республиканской партии сейчас всячески пытаются воспрепятствовать тому, чтобы Болтон свидетельствовал в Сенате по делу об импичменте Дональда Трампа.
Если Сенат проголосует за то, чтобы заслушать свидетельства Болтона, процесс может продлиться до февраля.
Напомним, в конце августа президент США Дональд Трамп поручил своей команде по вопросам национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине. Позднее программа военной помощи Украине, которая предусматривает выделение $391,5 млн для закупки вооружения и военной техники, была разблокирована. 19 сентября в Палате представителей Конгресса США приняли закон о выделении Украине военной помощи в размере 250 миллионов долларов.
Во время открытых слушаний в Конгрессе посол США в ЕС Гордон Сондленд заявил, что пытался выяснить причины задержки военной помощи, однако так и не получил “четкого ответа” и связал ее с требованиями американского лидера Дональда Трампа, которые касались расследования дела Burisma. Сондленд также подтвердил, что расследование “дела Байдена” выгодно для президента Дональда Трампа и являлось условием проведения личной встречи американского лидера с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
После этого осенью в Сенате инициировали процедуру импичмента Трампа.
Подробнее о том, в чем обвиняется Трамп, как происходит процесс в Сенате, кто основные игроки, выступит ли Трамп в Сенате и когда будет принято окончательное решение в деле об импичменте — читайте в материале.
- Ранее сообщалось, что судебный процесс по делу об импичменте Трампа начался с колкостей и раздражений, так как адвокаты президента и члены палаты, которые также являются менеджерами в судебном процессе, принялись спорить по поводу правил, которые будут регулировать процесс.
- 22 января Сенат все же утвердил резолюцию определяющую порядок проведения процесса по импичменту президента США Дональда Трампа.