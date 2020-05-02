Администрация Дональда Трампа запретила Энтони Фаучи – главному эксперту по инфекционным заболеваниям в составе рабочей группы Белого дома – выступить на слушаниях в Конгрессе США.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Фаучи, возглавляющий Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний, должен был выступить в Конгрессе 6 мая.

“Комитет по ассигнованиям хотел заслушать доктора Энтони Фаучи по вопросам мер по борьбе с коронавирусом в качестве свидетеля на следующей неделе на заседании подкомитета. Представитель администрации информировал нас, что Белый дом запретил доктору Фаучи выступать”, — говорится в заявлении представителя комитета Ивэна Холландера.

В пресс-службе Белого дома, в свою очередь, сообщили, что выступление на слушаниях должностных лиц, руководящих усилиями по противодействию эпидемии, будет “контрпродуктивным”, информирует агентство Reuters.

“В то время, как администрация Трампа предпринимает общегосударственные ответные меры на COVID-19, включая безопасное открытие Америки и ускорение разработки вакцин, контрпродуктивно привлекать к слушаниям людей, участвующих в этих усилиях”, – отмечается в заявлении.

В Белом доме заверили, что намерены сотрудничать с Конгрессом, и Фаучи выступит на слушаниях “в подходящее время”.

Стоит отметить, что лидеры демократов в Конгрессе США неоднократно призывали провести широкомасштабное расследование действий администрации Трампа по борьбе с эпидемией коронавируса, которая унесла жизни десятков тысяч американцев.

Энтони Фаучи – один из ключевых экспертов рабочей группы Белого дома по коронавирусу. Его заявления по COVID-19 неоднократно шли вразрез с позицией Дональда Трампа.

Несколько дней тому назад Фаучи предостерег отдельные штаты США от поспешной отмены карантинных мер. Он предупредил, что это чревато новой волной эпидемии. Трамп же выступает за скорейшую отмену ограничений, чтобы смягчить последствия пандемии для экономики страны.