Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС.

На граффити изображена черно-белая девочка, которая стреляет вверх из рогатки в красное пятно, которое растекается цветами по стене. Рисунок приурочен ко Дню святого Валентина.

 

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Публикация от Banksy (@banksy)

Владелица здания Келли Вудрафф отметила, что она была “на седьмом небе от счастья”.

“Это был полный шум волнения. Там так много людей приходят и наслаждаются, фотографируя рисунок, это просто фантастика. Это невероятно и красиво”, – сказала она.

  • Ранее уличный художник Бэнкси создал мурал на тему Brexit — выхода Великобритании из состава Европейского союза.
  • В июне прошлого года в Париже (Франция) начали появляться граффити Бэнкси, посвященные в основном французской политике и отношению к мигрантам.