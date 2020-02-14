Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС.

На граффити изображена черно-белая девочка, которая стреляет вверх из рогатки в красное пятно, которое растекается цветами по стене. Рисунок приурочен ко Дню святого Валентина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Banksy (@banksy) 13 Фев 2020 в 4:02 PST

Владелица здания Келли Вудрафф отметила, что она была “на седьмом небе от счастья”.

“Это был полный шум волнения. Там так много людей приходят и наслаждаются, фотографируя рисунок, это просто фантастика. Это невероятно и красиво”, – сказала она.