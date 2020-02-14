Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС.
На граффити изображена черно-белая девочка, которая стреляет вверх из рогатки в красное пятно, которое растекается цветами по стене. Рисунок приурочен ко Дню святого Валентина.
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Владелица здания Келли Вудрафф отметила, что она была “на седьмом небе от счастья”.
“Это был полный шум волнения. Там так много людей приходят и наслаждаются, фотографируя рисунок, это просто фантастика. Это невероятно и красиво”, – сказала она.
- Ранее уличный художник Бэнкси создал мурал на тему Brexit — выхода Великобритании из состава Европейского союза.
- В июне прошлого года в Париже (Франция) начали появляться граффити Бэнкси, посвященные в основном французской политике и отношению к мигрантам.