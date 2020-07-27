Об этом сообщает пресс-служба Бердянского городского совета.

“Коммунальные службы работают в усиленном режиме с 3 утра в связи с сильными осадками. Выходы в море и стоки работают, однако из-за значительного объема осадков нужно время, чтобы спал уровень воды на улицах города. В связи с погодными условиями – аварийное отключение света произошло в нескольких микрорайонах”, – рассказал заместитель городского головы Григорий Горячев.

Кроме того, на Бердянской косе, на которой расположено много учреждений отдыха, произошло отключение высоковольтной линии в результате удара молнии. В данный момент без электроснабжения остаются средняя и ближняя коса.

В самом Бердянске с определенными ограничениями работает городской транспорт.